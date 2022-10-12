https://sputniknews.com.tr/20221012/azerbaycanin-washington-buyukelciligine-ait-makam-aracina-ates-acildi-1062218673.html
Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’ne ait makam aracına ateş açıldı
Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’ne ait makam aracına ateş açıldı
Azerbaycan’ın Washington’daki Büyükelçiliği’ne ait bir makam aracına ateş açıldığı duyuruldu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T11:14+0300
2022-10-12T11:14+0300
2022-10-12T11:25+0300
azerbaycan
dünya
abd
büyükelçilik
makam aracı
saldırı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “10 Ekim’i 11’ine bağlayan gece ABD’nin başkenti Washington’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin bir makam aracına ateş açılmıştır. Diplomatik temsilciliğimiz bununla ilgili olarak ABD’nin ilgili kurumlarını bilgilendirmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarını da iletmiştir” denildi.
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azerbaycan, abd, büyükelçilik, makam aracı, saldırı
azerbaycan, abd, büyükelçilik, makam aracı, saldırı
Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’ne ait makam aracına ateş açıldı
11:14 12.10.2022 (güncellendi: 11:25 12.10.2022) Abone ol
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Azerbaycan’ın Washington’daki Büyükelçiliği’ne ait bir makam aracına ateş açıldığı duyuruldu.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “10 Ekim’i 11’ine bağlayan gece ABD’nin başkenti Washington’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin bir makam aracına ateş açılmıştır. Diplomatik temsilciliğimiz bununla ilgili olarak ABD’nin ilgili kurumlarını bilgilendirmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarını da iletmiştir” denildi.