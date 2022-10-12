https://sputniknews.com.tr/20221012/azerbaycanin-washington-buyukelciligine-ait-makam-aracina-ates-acildi-1062218673.html

Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’ne ait makam aracına ateş açıldı

Azerbaycan’ın Washington Büyükelçiliği’ne ait makam aracına ateş açıldı

Azerbaycan’ın Washington’daki Büyükelçiliği’ne ait bir makam aracına ateş açıldığı duyuruldu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T11:14+0300

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azerbaycan

dünya

abd

büyükelçilik

makam aracı

saldırı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “10 Ekim’i 11’ine bağlayan gece ABD’nin başkenti Washington’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’nin bir makam aracına ateş açılmıştır. Diplomatik temsilciliğimiz bununla ilgili olarak ABD’nin ilgili kurumlarını bilgilendirmiş ve güvenlik kamerası kayıtlarını da iletmiştir” denildi.

azerbaycan

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azerbaycan, abd, büyükelçilik, makam aracı, saldırı