Avukat, meslektaşına sözlü ve fiziki saldırıda bulunan müvekkilini savunmadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, müvekkiline ait iş yerine icra yolu ile tahliye kararını bildirmeye giden avukat Sertaç Hayta'yı darp ederek tutuklanan Hayretin... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

Mersin'in Tarsus ilçesinde, müvekkiline ait iş yerine icra yolu ile tahliye kararını bildirmeye giden avukat Sertaç Hayta'yı darbedip, tutuklanan Hayrettin Kes (36) için CMK'dan görevlendirilen avukat Büşra Yıldırım, savunma yapmadı. Yıldırım, mahkemede, "Meslektaşıma saldırıyı yapan şüphelinin de bir gün savunmaya ve avukata ihtiyaç duyacağı an vardır. O anı şu an yaşıyoruz ve savunma yapmayacağımızı beyan ederim" dedi.Avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi'ndeki iş yerinin kiracısı N.B.'ye tahliye kararı bildirmek için icra memurlarıyla iş yerine gitti. İş yerinin 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Hayta, arsaya el koyduğu öne sürülen Hayrettin Kes'in sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Kafa darbesi ile yaralanan Hayta, hastaneye giderek darp raporu aldı. Kes'ten şikayetçi olan Hayta, "Tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. Tarsus İcra Müdürlüğü’nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 gün içinde boşaltmasını söyledim, bunun üzerine Hayrettin Kes bana hitaben küfürler ve tehditler etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı, daha sonra ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsı etkisiz hale getirdiler. Olay ile ilgili şikayetçi oldum” dedi.'Sinirlenip kafa attım'Olayın ardından gözaltına alınan Hayrettin Kes, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde mahkemeye çıkarılan Kes, "Ben esnafım pandemi nedeniyle zor günler geçirdim. Maddi sıkıntılar yaşamaktayım. Müşteki ile bu hususlarda görüşmek için daha önceden görüşmek için bürosuna gittim ancak bir sonuç alamadık, anlaşamadık. Olay günü icra memurları ile müşteki geldiğinde bana karşı saygısızca hareketleri oldu. Ben de buna sinirlenerek müştekiye karşı kafa attım. Yaptığım eylemden dolayı pişmanım. Olay yerinde başka hiç kimseye karşı bir eylemim olmamıştır. Serbest bırakılmak istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, Hayrettin Kes için CMK'dan görevlendirilen avukat Büşra Yıldırım'ı dinledi. Savunma yapmayacağını belirten Yıldırım, "Her ne kadar şüpheli hakkında CMK görevlendirilmesi yapılmış ise de savunma makamını temsil eden meslektaşımıza yönelik yapılan saldırı, savunma hakkına yapılmış olup, meslektaşıma saldırıyı yapan şüphelinin de bir gün savunmaya ve avukata ihtiyaç duyacağı bir an vardır. O anı şu an yaşadığımızı belirterek, savunma yapmayacağımızı beyan ederim" dedi.

