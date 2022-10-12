https://sputniknews.com.tr/20221012/antalyada-125-bin-liraya-kiralik-daire-1-yillik-kira-pesin-alinacaktir-1062226828.html

Antalya'da 125 bin liraya kiralık daire: '1 yıllık kira peşin alınacaktır'

Antalya'da 125 bin liraya kiralık daire: '1 yıllık kira peşin alınacaktır'

Antalya'da 3+1 daire için 125 bin lira kira istendi. Emlakçı, internette yayınlanan kiralık ev ilanında, 1 yıllık ücretin de peşin olarak talep edildiği notunu... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T13:37+0300

2022-10-12T13:37+0300

2022-10-12T13:37+0300

ekonomi

antalya

kiralık

kiralık ev

emlakçı

konyaaltı

fahiş fiyat

zam

ev sahibi

ekonomi

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Kiralık daire fiyatları, sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüksek düzeylere çıkmadı.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 3+1 daire için aylık 125 bin lira kira bedeli istendi. 3 banyolu, yerden ısıtmalı ve eşyalı olarak kiralanacak ev için 1 yıllık kira bedeli de peşin olarak talep edildi.Daire için ödenecek aidat bedeli ise, ev ilanında belirtilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20220406/bin-lira-alti-kiralik-daire-sadece-16-ilde-kaldi-istanbulda-kira-ortalamasi-asgari-ucretin-ustunde-1055368021.html

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