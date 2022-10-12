https://sputniknews.com.tr/20221012/ankara-buyuksehir-belediyesi-su-tarifelerindeki-indirim-kararinin-iptali-icin-mahkemeye-basvurdu-1062235996.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meclisinin su bedeline yüzde 50 indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T16:47+0300

2022-10-12T16:47+0300

2022-10-12T16:47+0300

türkiye

ankara cumhuriyet başsavcılığı

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

ak parti

su

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756574_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_aad6676abc6dd592535b04370897ce6f.jpg

ABB'den yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun, "Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi" verdiği belirtildi."Çoğunluğun tahakkümüyle" bu teklifin kabul edildiği ifade edilen açıklamada, ABB'nin, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dün detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurduğu bildirildi.Başvuru dilekçesinde, kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı belirtilerek, esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın kararın yürütmesinin durdurulmasının talep edildiği aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/abbden-su-indirimi-kararina-tepki-bu-karar-askinin-iflas-ettirilmesi-kararidir-1062208001.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ak parti, su