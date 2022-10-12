https://sputniknews.com.tr/20221012/ankara-buyuksehir-belediyesi-su-tarifelerindeki-indirim-kararinin-iptali-icin-mahkemeye-basvurdu-1062235996.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meclisinin su bedeline yüzde 50 indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T16:47+0300
2022-10-12T16:47+0300
2022-10-12T16:47+0300
türkiye
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş
ak parti
su
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ABB'den yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun, "Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi" verdiği belirtildi."Çoğunluğun tahakkümüyle" bu teklifin kabul edildiği ifade edilen açıklamada, ABB'nin, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dün detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurduğu bildirildi.Başvuru dilekçesinde, kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı belirtilerek, esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın kararın yürütmesinin durdurulmasının talep edildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/abbden-su-indirimi-kararina-tepki-bu-karar-askinin-iflas-ettirilmesi-kararidir-1062208001.html
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ak parti, su
ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, ak parti, su
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifelerindeki indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Meclisinin su bedeline yüzde 50 indirim kararının iptali için mahkemeye başvurdu.
ABB'den yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde AK Parti Grubu'nun, "Zaten maliyetinin yarısına ücretlendirilen su tarifelerine yasa dışı olduğunu bile bile yüzde 50 indirim önergesi" verdiği belirtildi.
"Çoğunluğun tahakkümüyle" bu teklifin kabul edildiği ifade edilen açıklamada, ABB'nin, kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dün detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurduğu bildirildi.
Başvuru dilekçesinde, kararın uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı belirtilerek, esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın kararın yürütmesinin durdurulmasının talep edildiği aktarıldı.