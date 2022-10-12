https://sputniknews.com.tr/20221012/almanyada-asiri-sagci-siyasetci-holokost-anitinda-dans-etti-1062226394.html

Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi, Holokost anıtında 'dans etti'

Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi, Holokost anıtında 'dans etti'

İsrail'in Berlin'deki Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya'daki aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) Partisi üyesi siyasetçi Holger Winterstein'ın Holokost... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T13:29+0300

2022-10-12T13:29+0300

2022-10-12T13:31+0300

dünya

almanya

almanya için alternatif (afd)

aşırı sağ

holokost

holokost anıtı

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İsrailli Büyükelçi Prosor, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aşırı sağcı siyasetçi Winterstein'ın Holokost anıtında 'dans etmesinin' kendisi ve partisi için bir utanç olduğunu belirtti.Winterstein'ın söz konusu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Alman siyasetçinin poz verdiği yer, Nazi Almanyası döneminde katledilen 6 milyondan fazla Yahudi için inşa edilen Holokost anıtı olarak ziyaret ediliyor.Alman medyasına göre fotoğraf, AfD'nin Cumartesi günü düzenlediği bir protestodan sonra çekildi. AfD'den fotoğrafa ilişkin yapılan açıklamada, 'son derece saygısız davranışı' nedeniyle Winterstein'a karşı harekete geçileceği belirtildi.Winterstein, partinin Thuringia'daki bir ilçe temsilcisi olarak görev yapıyor.AfD'nin Thuringia liderlerinden Bjoern Hoecke, 2018'de yaptığı bir açıklamada Holokost anıtının bir 'utanç anıtı' olduğunu dile getirerek Almanya'ya geçmişini hatırlama konusunda '180 derecelik bir dönüş' gerçekleştirmesi çağrısında bulunmuştu. AfD o dönem Hoecke'nin partiden ihraç edilmesi çağrısını reddetmişti.

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almanya, almanya için alternatif (afd), aşırı sağ, holokost, holokost anıtı