Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi, Holokost anıtında 'dans etti'
13:29 12.10.2022 (güncellendi: 13:31 12.10.2022)
© AP PhotoBerlin Holokost anıtı
© AP Photo
İsrail'in Berlin'deki Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya'daki aşırı sağ Almanya için Alternatif (AfD) Partisi üyesi siyasetçi Holger Winterstein'ın Holokost anıtında dans ettiğine dair bir paylaşım yaptı.
İsrailli Büyükelçi Prosor, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda aşırı sağcı siyasetçi Winterstein'ın Holokost anıtında 'dans etmesinin' kendisi ve partisi için bir utanç olduğunu belirtti.
Herr Winterstein, alle sehen Ihnen beim Tanzen zu, während Sie Schande über sich und Ihre Partei bringen.— Ambassador Ron Prosor (@Ron_Prosor) October 10, 2022
Genießen Sie Ihre beschämende Minute des Ruhms, denn Ihr Name wird bald vergessen sein.
Die geheiligten Seelen, derer am Denkmal gedacht wird, werden nie vergessen werden. https://t.co/0na1Hkm6O5
Winterstein'ın söz konusu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Alman siyasetçinin poz verdiği yer, Nazi Almanyası döneminde katledilen 6 milyondan fazla Yahudi için inşa edilen Holokost anıtı olarak ziyaret ediliyor.
Alman medyasına göre fotoğraf, AfD'nin Cumartesi günü düzenlediği bir protestodan sonra çekildi.
"Den Vogel schoss jedoch ein #AfD-Funktionär aus Thüringen ab, Holger Winterstein. Am Rande der Demo der rechtsextremen Partei posierte er triumphierend auf dem Holocaust-Mahnmal."https://t.co/VN4dxh1OXL— Die Wahrheit über die AfD (@unsdorf) October 11, 2022
AfD'den fotoğrafa ilişkin yapılan açıklamada, 'son derece saygısız davranışı' nedeniyle Winterstein'a karşı harekete geçileceği belirtildi.
Winterstein, partinin Thuringia'daki bir ilçe temsilcisi olarak görev yapıyor.
AfD'nin Thuringia liderlerinden Bjoern Hoecke, 2018'de yaptığı bir açıklamada Holokost anıtının bir 'utanç anıtı' olduğunu dile getirerek Almanya'ya geçmişini hatırlama konusunda '180 derecelik bir dönüş' gerçekleştirmesi çağrısında bulunmuştu. AfD o dönem Hoecke'nin partiden ihraç edilmesi çağrısını reddetmişti.