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AK Partili Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki: 'Sözde sanatçı'
AK Partili Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki: 'Sözde sanatçı'
AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülkedir sözlerine "Sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T20:37+0300
2022-10-12T20:39+0300
metin akpınar
politika
yavuz subaşı
sanatçı
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın sözlerini eleştirerek, muhalefet partilerini de bu sözlere tepki göstermeye davet etti.Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolduğunu, hiç kimsenin haberi olmadığını belirterek, "Yarın öbür gün başına bir şey gelse 'Nerede bu devlet' diye ilk bağıran kendisi olacak" dedi.Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarının New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı olduğu haberini aldıklarını söyledi.9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendisini ziyaret eden yabancı devlet görevlileri ile yaptığı görüşmelerin özetinin bir kopyasını kendi arşivine koyarken, bir kopyasını da Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiğini Yavuz Donat'ın kitabından okuyarak anlatan Subaşı, "Bir tarafta böyle bir devlet adamlığı, bir tarafta ABD ziyaretinde koskoca kayıp 8 saat" dedi.Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında oyuncu Metin Akpınar'ın yaptığı konuşmada seçmenleri cehaletle suçladığını anlatan Subaşı, "İlerleyen yaşına, toplumdaki tiyatro sanatçısı pozisyonuna göre ilkel, iğrenç ve hakaret dolu konuşma yapan sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.Subaşı, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'yi bu sözleri nedeniyle Metin Akpınar'a tepki vermeye davet etti.Subaşı, yanında getirdiği maden sularını göstererek, "Metin Akpınar tipinde ve zihniyetinde olan kişilere de bu tür hazımsızlıklarında Kızılay maden suyunu içmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
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metin akpınar, yavuz subaşı, sanatçı, kemal kılıçdaroğlu
metin akpınar, yavuz subaşı, sanatçı, kemal kılıçdaroğlu

AK Partili Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki: 'Sözde sanatçı'

20:37 12.10.2022 (güncellendi: 20:39 12.10.2022)
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© Twitter/AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı,
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülkedir sözlerine "Sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın sözlerini eleştirerek, muhalefet partilerini de bu sözlere tepki göstermeye davet etti.
Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolduğunu, hiç kimsenin haberi olmadığını belirterek, "Yarın öbür gün başına bir şey gelse 'Nerede bu devlet' diye ilk bağıran kendisi olacak" dedi.
Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarının New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı olduğu haberini aldıklarını söyledi.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendisini ziyaret eden yabancı devlet görevlileri ile yaptığı görüşmelerin özetinin bir kopyasını kendi arşivine koyarken, bir kopyasını da Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiğini Yavuz Donat'ın kitabından okuyarak anlatan Subaşı, "Bir tarafta böyle bir devlet adamlığı, bir tarafta ABD ziyaretinde koskoca kayıp 8 saat" dedi.
Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında oyuncu Metin Akpınar'ın yaptığı konuşmada seçmenleri cehaletle suçladığını anlatan Subaşı, "İlerleyen yaşına, toplumdaki tiyatro sanatçısı pozisyonuna göre ilkel, iğrenç ve hakaret dolu konuşma yapan sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.
Subaşı, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'yi bu sözleri nedeniyle Metin Akpınar'a tepki vermeye davet etti.
Subaşı, yanında getirdiği maden sularını göstererek, "Metin Akpınar tipinde ve zihniyetinde olan kişilere de bu tür hazımsızlıklarında Kızılay maden suyunu içmelerini tavsiye ediyorum" dedi.
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