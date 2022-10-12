https://sputniknews.com.tr/20221012/ak-partili-subasidan-metin-akpinarin-turkiye-cahil-bir-ulke-sozlerine-tepki-sozde-sanatci-1062239943.html

AK Partili Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki: 'Sözde sanatçı'

AK Partili Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki: 'Sözde sanatçı'

AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülkedir sözlerine "Sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T20:37+0300

2022-10-12T20:37+0300

2022-10-12T20:39+0300

metin akpınar

politika

yavuz subaşı

sanatçı

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053441923_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_860e0583b86392a0c5ea2608caf6e698.jpg

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın sözlerini eleştirerek, muhalefet partilerini de bu sözlere tepki göstermeye davet etti.Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolduğunu, hiç kimsenin haberi olmadığını belirterek, "Yarın öbür gün başına bir şey gelse 'Nerede bu devlet' diye ilk bağıran kendisi olacak" dedi.Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarının New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı olduğu haberini aldıklarını söyledi.9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendisini ziyaret eden yabancı devlet görevlileri ile yaptığı görüşmelerin özetinin bir kopyasını kendi arşivine koyarken, bir kopyasını da Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiğini Yavuz Donat'ın kitabından okuyarak anlatan Subaşı, "Bir tarafta böyle bir devlet adamlığı, bir tarafta ABD ziyaretinde koskoca kayıp 8 saat" dedi.Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında oyuncu Metin Akpınar'ın yaptığı konuşmada seçmenleri cehaletle suçladığını anlatan Subaşı, "İlerleyen yaşına, toplumdaki tiyatro sanatçısı pozisyonuna göre ilkel, iğrenç ve hakaret dolu konuşma yapan sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum" ifadelerini kullandı.Subaşı, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'yi bu sözleri nedeniyle Metin Akpınar'a tepki vermeye davet etti.Subaşı, yanında getirdiği maden sularını göstererek, "Metin Akpınar tipinde ve zihniyetinde olan kişilere de bu tür hazımsızlıklarında Kızılay maden suyunu içmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

metin akpınar, yavuz subaşı, sanatçı, kemal kılıçdaroğlu