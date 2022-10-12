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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/ab-komisyonu-gaz-tuketimini-yuzde-10-azalttik-1062244372.html
AB Komisyonu: Gaz tüketimini yüzde 10 azalttık
AB Komisyonu: Gaz tüketimini yüzde 10 azalttık
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Simson, AB ülkelerinide gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını açıkladı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T21:32+0300
2022-10-12T21:32+0300
avrupa'da enerji krizi
enerji
ab komisyonu
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doğalgaz
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Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını belirtti.Simson, Prag'da düzenlediği basın toplantısında AB’ye üye ülkelerin aldığı önlemler sonucunda gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını söyledi.Simson, “Üye ülkeler, gönüllü programları uygulamalarına izin vermemiz gerektiğine karar verdiğimiz temmuz ayının sonundan bu yana önlemler alıyor. Son verilere göre, gaz tüketiminde yüzde 10'luk bir azalma sağladık” dedi.
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enerji, ab komisyonu, ab, doğalgaz
enerji, ab komisyonu, ab, doğalgaz

AB Komisyonu: Gaz tüketimini yüzde 10 azalttık

21:32 12.10.2022
© AP Photo / Bela SzandelszkyMacaristan- Rusya- Doğalgaz
Macaristan- Rusya- Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Simson, AB ülkelerinide gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını açıkladı.
Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını belirtti.
Simson, Prag'da düzenlediği basın toplantısında AB’ye üye ülkelerin aldığı önlemler sonucunda gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını söyledi.
Simson, “Üye ülkeler, gönüllü programları uygulamalarına izin vermemiz gerektiğine karar verdiğimiz temmuz ayının sonundan bu yana önlemler alıyor. Son verilere göre, gaz tüketiminde yüzde 10'luk bir azalma sağladık” dedi.
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