https://sputniknews.com.tr/20221012/ab-komisyonu-gaz-tuketimini-yuzde-10-azalttik-1062244372.html
AB Komisyonu: Gaz tüketimini yüzde 10 azalttık
AB Komisyonu: Gaz tüketimini yüzde 10 azalttık
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Simson, AB ülkelerinide gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını açıkladı. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T21:32+0300
2022-10-12T21:32+0300
2022-10-12T21:32+0300
avrupa'da enerji krizi
enerji
ab komisyonu
ab
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061953409_0:0:2877:1618_1920x0_80_0_0_8bd602423559141fdff8932eae1283ec.jpg
Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını belirtti.Simson, Prag'da düzenlediği basın toplantısında AB’ye üye ülkelerin aldığı önlemler sonucunda gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını söyledi.Simson, “Üye ülkeler, gönüllü programları uygulamalarına izin vermemiz gerektiğine karar verdiğimiz temmuz ayının sonundan bu yana önlemler alıyor. Son verilere göre, gaz tüketiminde yüzde 10'luk bir azalma sağladık” dedi.
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1061953409_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_b55441e08a9fb00c0c6e50e291f44c17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enerji, ab komisyonu, ab, doğalgaz
enerji, ab komisyonu, ab, doğalgaz
AB Komisyonu: Gaz tüketimini yüzde 10 azalttık
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Simson, AB ülkelerinide gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını açıkladı.
Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson, Avrupa'da gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını belirtti.
Simson, Prag'da düzenlediği basın toplantısında AB’ye üye ülkelerin aldığı önlemler sonucunda gaz tüketiminin yüzde 10 oranında azaldığını söyledi.
Simson, “Üye ülkeler, gönüllü programları uygulamalarına izin vermemiz gerektiğine karar verdiğimiz temmuz ayının sonundan bu yana önlemler alıyor. Son verilere göre, gaz tüketiminde yüzde 10'luk bir azalma sağladık” dedi.