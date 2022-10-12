https://sputniknews.com.tr/20221012/17-yasindaki-cocuk-taksiyi-tufekle-gasp-etti-gunumu-gun-etmek-icin-caldim-1062221835.html

17 yaşındaki çocuk taksiyi tüfekle gasp etti: 'Günümü gün etmek için çaldım'

17 yaşındaki çocuk taksiyi tüfekle gasp etti: 'Günümü gün etmek için çaldım'

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir gasp olayı yaşandı. Kentte 17 yaşındaki bir kişi, bindiği taksiyi tüfekle gasp etti. Yakalanan saldırgan ifadesinde... 12.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-12T12:44+0300

2022-10-12T12:44+0300

2022-10-12T12:44+0300

yaşam

samsun

gasp

taksi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062223396_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_ce7cdfbf47585c40aa1ff455493ef0a0.jpg

Samsun'da yolcu gibi bindiği taksiyi gasp ederek kaçan R.A. (17) polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.A., ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek için çaldım’ dedi.DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde bulunan valizlerle taksi çağıran R.A., kendisini almaya gelen 55 T 0064 plakalı taksiye binerek yola çıktı. R.A., bir süre sonra çantasından çıkardığı pompalı tüfekle taksi sürücüsü Hüseyin Tuzcu'yu (57) tehdit ederek aracından indirdi. Tuzcu taksiyi gasp ederek uzaklaşan R.A.’yı ihbar etti.'Gezip eğlenmek için çaldım'İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine taksinin yakalanması için çalışma başlattı. Canik ilçesinde polis ekiplerince yapılan kovalama sonucu durdurulan taksinin ön koltuğundan olayda kullanılan tüfek ele geçirildi. R.A. ise gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada tamir aletleri, hafıza kartları ve eldiven bulunması ise dikkat çekti. R.A. ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek taksi için çaldım’ dediği öğrenildi. R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklandı.Şüphelinin taksiye binmeden önce valizlerini taşımasına dahi yardımcı olduğunu belirten İbrahim İzik, Sabah 8’de durağa arkadaşlarımın yanına geldim. O sırada bekleyen biri vardı. 'Taksi mi bekliyorsun kardeşim' dedim. Evet dedi. Ben de taksi durağından birini aradım. Hüseyin abi geldi. Çocuğa yardımcı olmak için çantalarını bagaja koydum. Sonrasında Hüseyin abi taksi durağını arayıp yardım istedi. Biri beni buradan alsın. Kafama silah dayadılar. Gasp ettiler beni dedi. Neden böyle bir şey yaptığını anlayamadık. Sorun yaşadığı birileri mi oldu. Elinde telefon vardı. Biri yönlendirmiş olabilir dedi.Taksici Hüseyin Tok da Bu tür olaylar Samsun’da çoğalmaya başladı. Bununla ilgili bir yaptırım olması gerekiyor. Buna benzer konuları yaşıyoruz. Ya bıçak çıkartıyor ya tabanca çıkartıp dayıyor. Kendimizi bir şekilde kurtarıyoruz ama hiç can güvenliğimiz yok. Buna bir yaptırım olması lazım. Panik butonu, kamera sistemi muhakkak olması gerekiyor diye konuştu.Taksici Vedat İshak ise, Buna artık çözüm bulmaları lazım. Bu şekilde bu iş olmuyor. Ben biber gazı gibi ufacık bir şey koyuyoruz arabaya onu alıyorlar. Kendimizi koruyacak bir şeyler yapmaları lazım artık. Bu olayları İstanbul’da görüyorduk. Şimdi Samsun’da yaşamaya başladık. O çocuk arkadaşımızı vurabilirdi. Önlem diye hiçbir şey yok ifadelerini kullandı.

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun, gasp, taksi