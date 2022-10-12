Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20221012/17-yasindaki-cocuk-taksiyi-tufekle-gasp-etti-gunumu-gun-etmek-icin-caldim-1062221835.html
17 yaşındaki çocuk taksiyi tüfekle gasp etti: 'Günümü gün etmek için çaldım'
17 yaşındaki çocuk taksiyi tüfekle gasp etti: 'Günümü gün etmek için çaldım'
Samsun'da akıllara durgunluk veren bir gasp olayı yaşandı. Kentte 17 yaşındaki bir kişi, bindiği taksiyi tüfekle gasp etti. Yakalanan saldırgan ifadesinde... 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T12:44+0300
2022-10-12T12:44+0300
yaşam
samsun
gasp
taksi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062223396_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_ce7cdfbf47585c40aa1ff455493ef0a0.jpg
Samsun'da yolcu gibi bindiği taksiyi gasp ederek kaçan R.A. (17) polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.A., ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek için çaldım’ dedi.DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde bulunan valizlerle taksi çağıran R.A., kendisini almaya gelen 55 T 0064 plakalı taksiye binerek yola çıktı. R.A., bir süre sonra çantasından çıkardığı pompalı tüfekle taksi sürücüsü Hüseyin Tuzcu'yu (57) tehdit ederek aracından indirdi. Tuzcu taksiyi gasp ederek uzaklaşan R.A.’yı ihbar etti.'Gezip eğlenmek için çaldım'İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine taksinin yakalanması için çalışma başlattı. Canik ilçesinde polis ekiplerince yapılan kovalama sonucu durdurulan taksinin ön koltuğundan olayda kullanılan tüfek ele geçirildi. R.A. ise gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada tamir aletleri, hafıza kartları ve eldiven bulunması ise dikkat çekti. R.A. ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek taksi için çaldım’ dediği öğrenildi. R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklandı.Şüphelinin taksiye binmeden önce valizlerini taşımasına dahi yardımcı olduğunu belirten İbrahim İzik, Sabah 8’de durağa arkadaşlarımın yanına geldim. O sırada bekleyen biri vardı. 'Taksi mi bekliyorsun kardeşim' dedim. Evet dedi. Ben de taksi durağından birini aradım. Hüseyin abi geldi. Çocuğa yardımcı olmak için çantalarını bagaja koydum. Sonrasında Hüseyin abi taksi durağını arayıp yardım istedi. Biri beni buradan alsın. Kafama silah dayadılar. Gasp ettiler beni dedi. Neden böyle bir şey yaptığını anlayamadık. Sorun yaşadığı birileri mi oldu. Elinde telefon vardı. Biri yönlendirmiş olabilir dedi.Taksici Hüseyin Tok da Bu tür olaylar Samsun’da çoğalmaya başladı. Bununla ilgili bir yaptırım olması gerekiyor. Buna benzer konuları yaşıyoruz. Ya bıçak çıkartıyor ya tabanca çıkartıp dayıyor. Kendimizi bir şekilde kurtarıyoruz ama hiç can güvenliğimiz yok. Buna bir yaptırım olması lazım. Panik butonu, kamera sistemi muhakkak olması gerekiyor diye konuştu.Taksici Vedat İshak ise, Buna artık çözüm bulmaları lazım. Bu şekilde bu iş olmuyor. Ben biber gazı gibi ufacık bir şey koyuyoruz arabaya onu alıyorlar. Kendimizi koruyacak bir şeyler yapmaları lazım artık. Bu olayları İstanbul’da görüyorduk. Şimdi Samsun’da yaşamaya başladık. O çocuk arkadaşımızı vurabilirdi. Önlem diye hiçbir şey yok ifadelerini kullandı.
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1062223396_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_1f94666cfa137bce36480e6aafa84e70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samsun, gasp, taksi
samsun, gasp, taksi

17 yaşındaki çocuk taksiyi tüfekle gasp etti: 'Günümü gün etmek için çaldım'

12:44 12.10.2022
© DHA17 yaşındaki çocuk taksiyi tüfekle gasp etti: 'Günümü gün etmek için çaldım'
17 yaşındaki çocuk taksiyi tüfekle gasp etti: 'Günümü gün etmek için çaldım' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Samsun'da akıllara durgunluk veren bir gasp olayı yaşandı. Kentte 17 yaşındaki bir kişi, bindiği taksiyi tüfekle gasp etti. Yakalanan saldırgan ifadesinde, "Gezip eğlenmek, günümü gün etmek için çaldım" dedi
Samsun'da yolcu gibi bindiği taksiyi gasp ederek kaçan R.A. (17) polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.A., ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek için çaldım’ dedi.
DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde bulunan valizlerle taksi çağıran R.A., kendisini almaya gelen 55 T 0064 plakalı taksiye binerek yola çıktı. R.A., bir süre sonra çantasından çıkardığı pompalı tüfekle taksi sürücüsü Hüseyin Tuzcu'yu (57) tehdit ederek aracından indirdi. Tuzcu taksiyi gasp ederek uzaklaşan R.A.’yı ihbar etti.

'Gezip eğlenmek için çaldım'

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, gelen ihbar üzerine taksinin yakalanması için çalışma başlattı. Canik ilçesinde polis ekiplerince yapılan kovalama sonucu durdurulan taksinin ön koltuğundan olayda kullanılan tüfek ele geçirildi. R.A. ise gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada tamir aletleri, hafıza kartları ve eldiven bulunması ise dikkat çekti. R.A. ifadesinde, ‘Gezip eğlenmek, günümü gün etmek taksi için çaldım’ dediği öğrenildi. R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli yağma’ suçundan tutuklandı.
Şüphelinin taksiye binmeden önce valizlerini taşımasına dahi yardımcı olduğunu belirten İbrahim İzik, Sabah 8’de durağa arkadaşlarımın yanına geldim. O sırada bekleyen biri vardı. 'Taksi mi bekliyorsun kardeşim' dedim. Evet dedi. Ben de taksi durağından birini aradım. Hüseyin abi geldi. Çocuğa yardımcı olmak için çantalarını bagaja koydum. Sonrasında Hüseyin abi taksi durağını arayıp yardım istedi. Biri beni buradan alsın. Kafama silah dayadılar. Gasp ettiler beni dedi. Neden böyle bir şey yaptığını anlayamadık. Sorun yaşadığı birileri mi oldu. Elinde telefon vardı. Biri yönlendirmiş olabilir dedi.
Taksici Hüseyin Tok da Bu tür olaylar Samsun’da çoğalmaya başladı. Bununla ilgili bir yaptırım olması gerekiyor. Buna benzer konuları yaşıyoruz. Ya bıçak çıkartıyor ya tabanca çıkartıp dayıyor. Kendimizi bir şekilde kurtarıyoruz ama hiç can güvenliğimiz yok. Buna bir yaptırım olması lazım. Panik butonu, kamera sistemi muhakkak olması gerekiyor diye konuştu.
Taksici Vedat İshak ise, Buna artık çözüm bulmaları lazım. Bu şekilde bu iş olmuyor. Ben biber gazı gibi ufacık bir şey koyuyoruz arabaya onu alıyorlar. Kendimizi koruyacak bir şeyler yapmaları lazım artık. Bu olayları İstanbul’da görüyorduk. Şimdi Samsun’da yaşamaya başladık. O çocuk arkadaşımızı vurabilirdi. Önlem diye hiçbir şey yok ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала