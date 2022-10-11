https://sputniknews.com.tr/20221011/zelenskiy-ukrayna-icin-bir-hava-kalkani-olusturulmali-1062197027.html
Zelenskiy: Ukrayna için bir ‘hava kalkanı’ oluşturulmalı
Zelenskiy: Ukrayna için bir ‘hava kalkanı’ oluşturulmalı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 ülkelerinden Ukrayna için ‘hava kalkanı oluşturulmasını talep etti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T18:37+0300
2022-10-11T18:37+0300
2022-10-11T18:45+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
g7
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G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya ‘hava kalkanı’ oluşturulmasını ve yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemi sağlanmasını istedi.Zelenskiy, “İlk nokta, savunma desteği, Ukrayna için bir ‘hava kalkanı’. Bu, ‘barış formülümüzün’ bir unsuru olan güvenlik garantilerinin bir parçasıdır. Ukrayna yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemi aldığında, füze saldırıları duracak” dedi.‘Ukrayna'nın Belarus'a karşı askeri harekat planlanı yok’Ukrayna'nın Belarus'a karşı herhangi bir askeri eylem planlamadığına vurgu yapan Zelenskiy, Kiev’in ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmekle ilgilendiğini belirtti.Zelenskiy, “Ukrayna Belarus'a karşı askeri eylemler planlamadı, planlamıyor, biz sadece toprak bütünlüğümüzü yeniden tesis etmekle ilgileniyoruz” diye konuştu.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, g7
vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, g7
Zelenskiy: Ukrayna için bir ‘hava kalkanı’ oluşturulmalı
18:37 11.10.2022 (güncellendi: 18:45 11.10.2022) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, G7 ülkelerinden Ukrayna için ‘hava kalkanı oluşturulmasını talep etti.
G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’ya ‘hava kalkanı’ oluşturulmasını ve yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemi sağlanmasını istedi.
Zelenskiy, “İlk nokta, savunma desteği, Ukrayna için bir ‘hava kalkanı’. Bu, ‘barış formülümüzün’ bir unsuru olan güvenlik garantilerinin bir parçasıdır. Ukrayna yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemi aldığında, füze saldırıları duracak” dedi.
‘Ukrayna'nın Belarus'a karşı askeri harekat planlanı yok’
Ukrayna'nın Belarus'a karşı herhangi bir askeri eylem planlamadığına vurgu yapan Zelenskiy, Kiev’in ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmekle ilgilendiğini belirtti.
Zelenskiy, “Ukrayna Belarus'a karşı askeri eylemler planlamadı, planlamıyor, biz sadece toprak bütünlüğümüzü yeniden tesis etmekle ilgileniyoruz” diye konuştu.