https://sputniknews.com.tr/20221011/venezuellada-siddetli-yagislarin-neden-oldugu-heyelanda-olenlerin-sayisi-36ya-cikti-1062170858.html

Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Venezüella'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T03:14+0300

2022-10-11T03:14+0300

2022-10-11T03:18+0300

dünya

venezüella

venezuela

yağış

şiddetli yağış

ölü

kayıp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062170983_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e00c6bbe9446d4c2504ffe05dba95473.jpg

Venezüella İçişleri ve Adalet Bakanı Remigio Ceballos, gazetecilere açıklamasında, Tejerias kasabasında 8 Ekim'den bu yana devam eden şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin sayısının arttığını söyledi.Ceballos, "Maalesef şu anda 36 kişi öldü ve kurbanların yakınlarına göre 56 kişi kayıp görünüyor" ifadesini kullandı.Bölgede 300 ton gıda dağıtımına başladıklarını belirten Ceballos, arama kurtarma çalışmalarının da 1200 kişi ile aralıksız sürdüğüne işaret etti. Ceballos, 317 evin tamamen yıkıldığını, 757 evin ise hasar aldığını bildirdi.Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal dayanışma çağrısında bulunarak, "Halk olarak her zaman olumsuz hadiseler karşısında birlik olacağız. Halkın, her koşulda ve durumda ona elini uzatmak için 24 saat görev yapan bir hükümeti var" ifadelerine yer verdi.Son 2 haftada şiddetli yağışlarda 42 kişi ölmüştüVenezüella'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün 'ulusal yas' ilan etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220926/venezuella-kolombiya-kara-siniri-7-yilin-ardindan-arac-trafigine-acildi-1061647009.html

venezüella

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, venezuela, yağış, şiddetli yağış, ölü, kayıp