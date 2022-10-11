https://sputniknews.com.tr/20221011/venezuellada-siddetli-yagislarin-neden-oldugu-heyelanda-olenlerin-sayisi-36ya-cikti-1062170858.html
Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı
Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı
Venezüella'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T03:14+0300
2022-10-11T03:14+0300
2022-10-11T03:18+0300
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yağış
şiddetli yağış
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Venezüella İçişleri ve Adalet Bakanı Remigio Ceballos, gazetecilere açıklamasında, Tejerias kasabasında 8 Ekim'den bu yana devam eden şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin sayısının arttığını söyledi.Ceballos, "Maalesef şu anda 36 kişi öldü ve kurbanların yakınlarına göre 56 kişi kayıp görünüyor" ifadesini kullandı.Bölgede 300 ton gıda dağıtımına başladıklarını belirten Ceballos, arama kurtarma çalışmalarının da 1200 kişi ile aralıksız sürdüğüne işaret etti. Ceballos, 317 evin tamamen yıkıldığını, 757 evin ise hasar aldığını bildirdi.Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal dayanışma çağrısında bulunarak, "Halk olarak her zaman olumsuz hadiseler karşısında birlik olacağız. Halkın, her koşulda ve durumda ona elini uzatmak için 24 saat görev yapan bir hükümeti var" ifadelerine yer verdi.Son 2 haftada şiddetli yağışlarda 42 kişi ölmüştüVenezüella'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün 'ulusal yas' ilan etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220926/venezuella-kolombiya-kara-siniri-7-yilin-ardindan-arac-trafigine-acildi-1061647009.html
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venezüella, venezuela, yağış, şiddetli yağış, ölü, kayıp
venezüella, venezuela, yağış, şiddetli yağış, ölü, kayıp
Venezüella'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda ölenlerin sayısı 36'ya çıktı
03:14 11.10.2022 (güncellendi: 03:18 11.10.2022) Abone ol
Venezüella'nın Aragua eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
Venezüella İçişleri ve Adalet Bakanı Remigio Ceballos, gazetecilere açıklamasında, Tejerias kasabasında 8 Ekim'den bu yana devam eden şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin sayısının arttığını söyledi.
Ceballos, "Maalesef şu anda 36 kişi öldü ve kurbanların yakınlarına göre 56 kişi kayıp görünüyor" ifadesini kullandı.
Bölgede 300 ton gıda dağıtımına başladıklarını belirten Ceballos, arama kurtarma çalışmalarının da 1200 kişi ile aralıksız sürdüğüne işaret etti. Ceballos, 317 evin tamamen yıkıldığını, 757 evin ise hasar aldığını bildirdi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ulusal dayanışma çağrısında bulunarak, "Halk olarak her zaman olumsuz hadiseler karşısında birlik olacağız. Halkın, her koşulda ve durumda ona elini uzatmak için 24 saat görev yapan bir hükümeti var" ifadelerine yer verdi.
Son 2 haftada şiddetli yağışlarda 42 kişi ölmüştü
Venezüella'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.
Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplamda 42 kişi hayatını kaybetti.
Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün 'ulusal yas' ilan etmişti.