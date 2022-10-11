https://sputniknews.com.tr/20221011/umraniyede-ibb-ekiplerine-silahli-saldiri-1-isci-yaralandi-1062173076.html

Ümraniye'de İBB ekiplerine silahlı saldırı: 1 işçi yaralandı

Ümraniye'de İBB ekiplerine silahlı saldırı: 1 işçi yaralandı

Ümraniye'de yoldan geçmek isteyen otomobil içerisindeki kişiler, asfaltlama çalışması yapan İBB işçilerine yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 1 işçi... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T08:26+0300

2022-10-11T08:26+0300

2022-10-11T08:27+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

silahlı saldırı

işçi

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Olay, saat 05.30 sıralarında Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 ETH 081 plakalı otomobil içerisinde bulunan kişiler, araçla seyir halindeyken asfaltlama çalışması yapılan yerden geçmek istedi.O sırada çalışma yapan belediye işçileri, otomobildeki kişilere yola asfalt döktüklerini ve oradan araçla geçişin olmadığını söyledi. Bunu üzerine otomobildeki kişilerle işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunanlar, asfaltlama yapan işçilere rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda işçilerden Çağlar Çelik yaralandı. Otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Çelik'i ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler, olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren otomobildeki kişileri yakalamak için çalışma başlattı.Belediye işçisi Nesih Altın ise, "Arkadaşlar, asfalt dökme makinesi arıza verdiği için aşağıya inmişler. Bir otomobil geliyor. İçerisinde 5 kişi var. Hiçbir şey sormadan silahla ateş ediyorlar. Bizim arkadaşların her biri bir tarafa kaçıyor. Bir arkadaşımız vuruluyor. Yoldan geçmek istiyorlar. Arkadaşlar da çalışmadan dolayı izin vermemişler. Onlarda 10 dakika sonra tekrar buraya gelip ateş açtılar" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220921/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-bugun-hakim-karsisina-cikiyor-1061453143.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), silahlı saldırı, işçi