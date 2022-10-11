Türkiye'den Avrupa'ya gidecek TIR'lar 5 gündür çıkış için bekliyor

© DHA Trakya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri yoğunluğun Türkiye'nin artan ihracatından ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesinden kaynaklandığını belirtti. Yetkililer Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günlük TIR çıkışı sayısının 1300, Hamzabeyli’de 900 olduğunu söyledi. Almanya'ya gitmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR sürücüsü Yadigar Kahraman, 30 yıldır TIR şoförü olarak görev yaptığını belirterek, "Dün sabah 38 kilometreden sıraya girdim. Şu anda da 10 kilometre tabelasını yeni geçtik. Dün sabah markete uğradım ekmek yoktu. Bu sırayı gören herkes ekmeği fazla alıyor. Gelenler dolaplarını doldursunlar. Burada minimum 2 günlük sıra var. Buradan 48 saatte de parka gireriz, orada da bir 24 saat, 3 günde karşıya geçeriz. 30 senedir şoförlük yapıyorum. 30 kilometreyi görmüştük ama 38 kilometreyi ilk defa görüyorum" dedi.