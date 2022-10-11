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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/turkiyede-taksiye-binen-ukraynali-ile-taksicinin-diyalogu-amerika-ortaligi-karistirdi-1062169276.html
Türkiye’de taksiye binen Ukraynalı ile taksicinin diyaloğu: 'Amerika ortalığı karıştırdı'
Türkiye’de taksiye binen Ukraynalı ile taksicinin diyaloğu: 'Amerika ortalığı karıştırdı'
Türkiye'de bulunan bir Ukraynalı turistin taksiciyle olan diyaloğu kameralara yansıdı. Videoda taksicinin "Savaşı başlatan Amerika" dediği, Ukraynalı turistin... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
turist
taksici
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Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadın, taksiciyle olan diyaloğunu TikTok hesabından paylaştı.'alina.kvitka' isimli hesaptan paylaşılan videoda, taksicinin Ukrayna'daki krize ilişkin "Amerika ortalığı karıştırdı. Rusya'yla Ukrayna'yı birbirine düşürdü. Savaşı başlatan Amerika" dediği, Ukraynalı turistin ise taksiciye "Yok, Ruslar ve Putin başlattı" yanıtını verdiği görüldü. Diyaloğun devamında taksici, "Putin yapıyor ama ateşi ortaya atan, kavga etmenizin sebebi Amerika. Çıkarcı Amerika. Amerika yaramaz. Size yardım ediyor sözde, değil mi?" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221007/almanya-ukraynali-multecilerin-sayisi-1-milyonu-gecti-bu-kadar-insana-bakmak-buyuk-caba-gerektirir-1062084260.html
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ukrayna, rusya, turist, taksici
ukrayna, rusya, turist, taksici

Türkiye’de taksiye binen Ukraynalı ile taksicinin diyaloğu: 'Amerika ortalığı karıştırdı'

00:12 11.10.2022 (güncellendi: 00:13 11.10.2022)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Türkiye'de bulunan bir Ukraynalı turistin taksiciyle olan diyaloğu kameralara yansıdı. Videoda taksicinin "Savaşı başlatan Amerika" dediği, Ukraynalı turistin buna yanıt verdiği görüldü.
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadın, taksiciyle olan diyaloğunu TikTok hesabından paylaştı.
'alina.kvitka' isimli hesaptan paylaşılan videoda, taksicinin Ukrayna'daki krize ilişkin "Amerika ortalığı karıştırdı. Rusya'yla Ukrayna'yı birbirine düşürdü. Savaşı başlatan Amerika" dediği, Ukraynalı turistin ise taksiciye "Yok, Ruslar ve Putin başlattı" yanıtını verdiği görüldü.
Diyaloğun devamında taksici, "Putin yapıyor ama ateşi ortaya atan, kavga etmenizin sebebi Amerika. Çıkarcı Amerika. Amerika yaramaz. Size yardım ediyor sözde, değil mi?" dedi.
Ukrayna - sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
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