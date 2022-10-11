https://sputniknews.com.tr/20221011/turkiyede-taksiye-binen-ukraynali-ile-taksicinin-diyalogu-amerika-ortaligi-karistirdi-1062169276.html

Türkiye’de taksiye binen Ukraynalı ile taksicinin diyaloğu: 'Amerika ortalığı karıştırdı'

Türkiye’de taksiye binen Ukraynalı ile taksicinin diyaloğu: 'Amerika ortalığı karıştırdı'

Türkiye'de bulunan bir Ukraynalı turistin taksiciyle olan diyaloğu kameralara yansıdı. Videoda taksicinin "Savaşı başlatan Amerika" dediği, Ukraynalı turistin... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

rusya

turist

taksici

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Türkiye'de yaşayan Ukraynalı bir kadın, taksiciyle olan diyaloğunu TikTok hesabından paylaştı.'alina.kvitka' isimli hesaptan paylaşılan videoda, taksicinin Ukrayna'daki krize ilişkin "Amerika ortalığı karıştırdı. Rusya'yla Ukrayna'yı birbirine düşürdü. Savaşı başlatan Amerika" dediği, Ukraynalı turistin ise taksiciye "Yok, Ruslar ve Putin başlattı" yanıtını verdiği görüldü. Diyaloğun devamında taksici, "Putin yapıyor ama ateşi ortaya atan, kavga etmenizin sebebi Amerika. Çıkarcı Amerika. Amerika yaramaz. Size yardım ediyor sözde, değil mi?" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221007/almanya-ukraynali-multecilerin-sayisi-1-milyonu-gecti-bu-kadar-insana-bakmak-buyuk-caba-gerektirir-1062084260.html

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ukrayna, rusya, turist, taksici