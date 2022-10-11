https://sputniknews.com.tr/20221011/tirdan-yola-dusen-hidrojen-peroksit-panige-neden-oldu-1062173773.html

TIR'dan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu

TIR'dan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu

Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde TIR'dan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T09:11+0300

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türkiye

erzincan

erzurum

kimyasal

kimyasal sızıntı

kimyasal madde

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Olay, Erzincan’ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı TIR'dan dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü. Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

türkiye

erzincan

erzurum

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erzincan, erzurum, kimyasal, kimyasal sızıntı, kimyasal madde