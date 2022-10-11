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TIR'dan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu
TIR'dan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu
Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde TIR'dan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T09:11+0300
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türkiye
erzincan
erzurum
kimyasal
kimyasal sızıntı
kimyasal madde
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Olay, Erzincan’ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı TIR'dan dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü. Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
türkiye
erzincan
erzurum
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erzincan, erzurum, kimyasal, kimyasal sızıntı, kimyasal madde
erzincan, erzurum, kimyasal, kimyasal sızıntı, kimyasal madde

TIR'dan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu

09:11 11.10.2022 (güncellendi: 09:12 11.10.2022)
© İHA / AHMET AKBUĞA - ALPARSLAN CİHANErzincan-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi.
Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© İHA / AHMET AKBUĞA - ALPARSLAN CİHAN
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Erzincan-Erzurum kara yolu üzerinde TIR'dan varille yola düşen ve doğaya saçılan, tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. Kimyasal madde uzmanı ekip tarafından müdahale edildi.
Olay, Erzincan’ın Tercan ilçesi Erzurum kara yolunun 48. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki 76 DD 761 plakalı TIR'dan dorsesinden brandanın yırtılması sonucu yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü.
Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya kimyasal sızmaya başlayan durum paniğe neden oldu.
Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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