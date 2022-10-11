https://sputniknews.com.tr/20221011/thyden-dogu-avrupa-ulkelerine-avantajli-bilet-kampanyasi-1062184225.html
THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
Türk Hava Yollar, Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:32+0300
2022-10-11T13:32+0300
2022-10-11T13:32+0300
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında 17 ülkeye gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu.Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenler 20 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.Yolcular, satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'de Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahçıvan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179, Bakü ile Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla beraber, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221005/thy-pilot-alimi-icin-ilan-acti-1061984179.html
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türkiye, thy, uçak, avrupa, yolcu, turist, turizm
türkiye, thy, uçak, avrupa, yolcu, turist, turizm
THY'den Doğu Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası
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Türk Hava Yollar, Doğu Avrupa rotalarında gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında 17 ülkeye gidiş-dönüş her şey dahil 109 dolardan başlayan avantajlı biletlerini satışa sundu.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenler 20 Ekim'e kadar bilet satın alabilecek.
Yolcular, satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023'de Köstence'ye 109, Bükreş ve Varna'ya 119, Sofya ve Cluj'a 129, Prag, Tiflis ve Batum'a 139, Budapeşte'ye 149, Kişinev'e 159, Gence ve Nahçıvan'a 169, Varşova, Riga ve Vilnius'a 179, Bakü ile Tallinn'e 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ücretleri olmakla beraber, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.