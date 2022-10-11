https://sputniknews.com.tr/20221011/tbmm-genel-kurulunda-hdpli-eksikin-hakkrideki-gosteride-yaralanmasi-tartisma-konusu-oldu-1062196729.html

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Eksik'in Hakkâri'deki gösteride yaralanması tartışma konusu oldu

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'li Eksik'in Hakkâri'deki gösteride yaralanması tartışma konusu oldu

TBMM Genel Kurulunda, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in önceki gün Hakkari'deki bir gösteride yaralanmasına karşı sergilenen tutum nedeniyle tartışma... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T18:35+0300

2022-10-11T18:35+0300

2022-10-11T18:35+0300

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TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, Türkiye'nin 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada olduğunu belirterek, "Eğer bu kanun bu haliyle geçerse bu sıralamamız çok daha kötü olacak." dedi.Usta, kanun teklifindeki 29'uncu maddenin düzeltileceğini temenni ettiğini söyledi.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Ukrayna krizinin kalıcı ateşkesle sonuçlanması için Türkiye'nin samimi ve somut adımlar attığının altını çizerek, "Türkiye'yi, bu savaşta herhangi bir blokun tarafı olarak görmek çarpık bir bakış açısının tezahürüdür. Türkiye, barışın, huzurun, bölgesel ve küresel istikrarın tarafı ve garantörüdür." değerlendirmesinde bulundu.HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan OIuç, HDP Iğdır Milletvekilli Habip Eksik'in, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yapılan yürüyüşte, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını belirterek, Meclis Başkanlığının, bunu kınamadığını söyledi.Oluç, "Bu demektir ki bir milletvekiline kolluğun yaptığı saldırıyı Meclis Başkanlığı kınanacak bir durum olarak görmüyor, yani bu saldırının arkasında duruyor. Yok, böyle değilse Meclis Başkanlığı, İçişleri Bakanı'ndan mı korkuyor?" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Soylu'nun konuya ilişkin "Demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir." şeklindeki açıklamasına işaret eden Oluç, "Mafyayla iltisaklı ve irtibatlı bir İçişleri Bakanı bu. Her türlü uyuşturucu baronuyla, yolsuzluk yapanla, hırsızlık yapanla, ülke dışına kaçırılanla, her türlü musibeti yapanla ortak fotoğrafları olan, bir fotoğraf albümü oluşturmuş bir İçişleri Bakanı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en berbat İçişleri Bakanından bahsediyoruz. Bu İçişleri Bakanı diyor ki 'Demokrasiyi istismar etmelerine izin vermem.' Öyle mi? Ya, senin demokrasiden ne haberin var?" diye konuştu.CHP'den HDP'ye destek: 'Haksızlığa karşı susmayacağız'CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tıpkı polise yapılan şiddeti kabul etmedikleri gibi, bir milletvekiline polis tarafından yapılan şiddeti de kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.Yeni yasama yılına milletin sorunlarını ilgilendiren konular yerine "dezenformasyonla mücadele" kanun teklifi ile başlanmasını eleştiren Altay, "Birileri susabilir. CHP bu haksızlığa, bu yağmaya, bu talana karşı susmayacak. Ne diz çökecek ne baş eğecektir." dedi.Engin Altay, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını CHP'li milletvekilleri ile alkışlayarak kutladı.Türkiye'de 200 bin iş arayan engelliden 62 bin 311'inin engelli KPSS sınavına girdiğini ancak sadece 2 bin kişinin atandığını dile getiren Altay, "Gelin bu başarıyı; kalan 50 bin engelliyi de kamuda kadroya alarak ödüllendirin." dedi.'Amaç üzüm yemek değil, bu mesele üzerinden bağcıyı dövmek'AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, engelli memur kontenjanı sayısının 5 binden 62 bine çıkarıldığını hatırlatarak, engelli vatandaşlarla ilgili en çok hassasiyetin AK Parti döneminde gösterildiğini söyledi.HDP'li Oluç'un, İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili sözlerine cevap veren Ünal, "Anayasa'nın 38. maddesi açık bir şekilde, suçu sabit olmadığı sürece hiç kimseyle ilgili suçluluk ithamını yasaklamışken bu kadar rahat konuşulmasını, bu kadar çirkin ifadeler kullanılmasını asla kabul etmiyorum." diye konuştu.Engin Altay'ın "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen kanun teklifine yönelik eleştirilerine Ünal, "29'uncu madde ile ilgili defalarca hem Dijital Mecralar Komisyonunda hem Adalet Komisyonunda değerlendirmeler yaptık ama anladığım kadarıyla burada amaç üzüm yemek değil, bu mesele üzerinden biraz bağcıyı dövmek olarak görülüyor." dedi.Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararını önemsediklerini kaydetti ve hayırlı olmasını diledi.Meclis Başkanvekili Haydar Akar, HDP Grup Başkanvekili Oluç'un sataşmadan söz talebini, bir sataşma olmadığını belirterek kabul etmedi.Oluç'un, "Bir milletvekilinin bacağının kırılmasını kınayamıyorsunuz." sözleri üzerine Akar, "Ben kınarım, bende sıkıntı yok. Bir milletvekiline şiddet uygulanmasını, kolluk kuvveti uygulanmasını kınarım. Sizin sözlerinizi de kınıyorum aynı zamanda." diye karşılık verdi.

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