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Tarihi geçmiş döner satmayı reddetti: Önce dövüldü, sonra kovuldu
Tarihi geçmiş döner satmayı reddetti: Önce dövüldü, sonra kovuldu
Bir döner zincirinin Denizli'deki şubesinde şef olarak çalışan Metin Korkmaz, tarihi geçmiş et ve tavuk döner satılmasına tepki gösterince dövülüp işten... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T16:48+0300
2022-10-11T16:48+0300
türkiye
denizli
tavuk
tavuk döner
bozuk et
darp
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Denizli'de müşterilerin sağlığını korumak isteyerek tarihi geçmiş döner satılmasına karşı çıkan çalışan önce dövüldü sonra işten çıkarıldı.Şef Metin Korkmaz bir döner zincirinin Denizli şubesinde işe girdi. Metin Korkmaz ilk aylarda herhangi bir sorunla karşılaşmadı ancak daha sonra iş yerinde insan sağlığını hiçe sayan tutumlar olduğunu fark etti.Korkmaz'ın iddiasına göre dönerler tarihi geçmiş olmasına rağmen müşterilere sunuluyordu. Elde kalan malzemeler de yeni ürünlerle karıştırılarak servis ediliyordu.Korkmaz, şöyle konuştu:Metin Korkmaz'ın uyarılarına tepki gösteren iş yeri sahipleri onu dövdü ardından işten çıkardı.'Gözünde yüzde 33'lük görme kaybı oluştu'Korkmaz, ''Şikayetçi olursam beni öldüreceklerini ve onların kim olduklarını bilmediğimi söylediler. Saldırı sonucu sol gözümde yüzde 33'lük bir kayıp söz konusu oldu'' dedi.Metin Korkmaz daha sonra 174 Alo Gıda hattını arayıp şikâyetçi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri kentteki şubelerde inceleme yaptı.Sağlıksız ürün sattığı belirlenen aynı döner zincirinin iki şubesi hakkında yasal işlem başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220511/sanliurfada-1-ton-250-kilo-bozuk-et-ele-gecirildi-1056268120.html
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denizli, tavuk, tavuk döner, bozuk et, darp
denizli, tavuk, tavuk döner, bozuk et, darp

Tarihi geçmiş döner satmayı reddetti: Önce dövüldü, sonra kovuldu

16:48 11.10.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLATTarihi geçmiş döner satmayı reddetti: Önce dövüldü, sonra kovuldu
Tarihi geçmiş döner satmayı reddetti: Önce dövüldü, sonra kovuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT
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Bir döner zincirinin Denizli'deki şubesinde şef olarak çalışan Metin Korkmaz, tarihi geçmiş et ve tavuk döner satılmasına tepki gösterince dövülüp işten çıkarıldı. Korkmaz, saldırı sonucu bir gözünde yüzde 33'lük görme kaybı olduğunu söyledi. Döner zincirinin iki şubesi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Denizli'de müşterilerin sağlığını korumak isteyerek tarihi geçmiş döner satılmasına karşı çıkan çalışan önce dövüldü sonra işten çıkarıldı.
Şef Metin Korkmaz bir döner zincirinin Denizli şubesinde işe girdi. Metin Korkmaz ilk aylarda herhangi bir sorunla karşılaşmadı ancak daha sonra iş yerinde insan sağlığını hiçe sayan tutumlar olduğunu fark etti.

Korkmaz'ın iddiasına göre dönerler tarihi geçmiş olmasına rağmen müşterilere sunuluyordu.
Elde kalan malzemeler de yeni ürünlerle karıştırılarak servis ediliyordu.
Korkmaz, şöyle konuştu:
''Tarihi geçmiş olan tavuk ve et dönerlerin kullanılması bir tarafa 3-4 gün öncesinden kullanılan ürünler bitmediğinde bitirilmesi amaçlı da diğer ürünlerin arasına katılarak kullanılması da insan sağlığına çok ciddi zarar veriyordu. Müdahale etmek zorunda kaldım. Yetkim olduğunu ve yarın öbür gün herhangi bir zehirlenme ya da bir sorun olduğunda benim bizzat sorumluluk sahibi olacağımı bunun halk sağlığına da aykırı bir iş olduğunu söyledim.''
Metin Korkmaz'ın uyarılarına tepki gösteren iş yeri sahipleri onu dövdü ardından işten çıkardı.

'Gözünde yüzde 33'lük görme kaybı oluştu'

Korkmaz, ''Şikayetçi olursam beni öldüreceklerini ve onların kim olduklarını bilmediğimi söylediler. Saldırı sonucu sol gözümde yüzde 33'lük bir kayıp söz konusu oldu'' dedi.
Metin Korkmaz daha sonra 174 Alo Gıda hattını arayıp şikâyetçi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri kentteki şubelerde inceleme yaptı.
Sağlıksız ürün sattığı belirlenen aynı döner zincirinin iki şubesi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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