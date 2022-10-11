https://sputniknews.com.tr/20221011/tarihi-gecmis-doner-satmayi-reddetti-once-dovuldu-sonra-kovuldu-1062193669.html

Tarihi geçmiş döner satmayı reddetti: Önce dövüldü, sonra kovuldu

Tarihi geçmiş döner satmayı reddetti: Önce dövüldü, sonra kovuldu

Bir döner zincirinin Denizli'deki şubesinde şef olarak çalışan Metin Korkmaz, tarihi geçmiş et ve tavuk döner satılmasına tepki gösterince dövülüp işten... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T16:48+0300

2022-10-11T16:48+0300

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türkiye

denizli

tavuk

tavuk döner

bozuk et

darp

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Denizli'de müşterilerin sağlığını korumak isteyerek tarihi geçmiş döner satılmasına karşı çıkan çalışan önce dövüldü sonra işten çıkarıldı.Şef Metin Korkmaz bir döner zincirinin Denizli şubesinde işe girdi. Metin Korkmaz ilk aylarda herhangi bir sorunla karşılaşmadı ancak daha sonra iş yerinde insan sağlığını hiçe sayan tutumlar olduğunu fark etti.Korkmaz'ın iddiasına göre dönerler tarihi geçmiş olmasına rağmen müşterilere sunuluyordu. Elde kalan malzemeler de yeni ürünlerle karıştırılarak servis ediliyordu.Korkmaz, şöyle konuştu:Metin Korkmaz'ın uyarılarına tepki gösteren iş yeri sahipleri onu dövdü ardından işten çıkardı.'Gözünde yüzde 33'lük görme kaybı oluştu'Korkmaz, ''Şikayetçi olursam beni öldüreceklerini ve onların kim olduklarını bilmediğimi söylediler. Saldırı sonucu sol gözümde yüzde 33'lük bir kayıp söz konusu oldu'' dedi.Metin Korkmaz daha sonra 174 Alo Gıda hattını arayıp şikâyetçi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri kentteki şubelerde inceleme yaptı.Sağlıksız ürün sattığı belirlenen aynı döner zincirinin iki şubesi hakkında yasal işlem başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220511/sanliurfada-1-ton-250-kilo-bozuk-et-ele-gecirildi-1056268120.html

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