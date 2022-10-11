https://sputniknews.com.tr/20221011/sut-ureticisi-litre-basina-9-tl-kazanacak-1062191118.html

Süt üreticisi litre başına 9 TL kazanacak

Süt üreticisi litre başına 9 TL kazanacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14 Ekim'den itibaren çiğ süt fiyatının üreticinin eline 8.50 lira geçecek şekilde belirlendiğini duyurdu. Kirişci, çiğ süt... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

vahit kirişçi

süt

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, süt alım fiyatıyla ilgili bir açıklama yaptı.Kirişci, "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödemesi planlanan çiğ süt destek primi de 2.5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

vahit kirişçi, süt