https://sputniknews.com.tr/20221011/sut-ureticisi-litre-basina-9-tl-kazanacak-1062191118.html
Süt üreticisi litre başına 9 TL kazanacak
Süt üreticisi litre başına 9 TL kazanacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14 Ekim'den itibaren çiğ süt fiyatının üreticinin eline 8.50 lira geçecek şekilde belirlendiğini duyurdu. Kirişci, çiğ süt... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T15:35+0300
2022-10-11T15:35+0300
2022-10-11T15:46+0300
türkiye
vahit kirişçi
süt
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, süt alım fiyatıyla ilgili bir açıklama yaptı.Kirişci, "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödemesi planlanan çiğ süt destek primi de 2.5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
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vahit kirişçi, süt
Süt üreticisi litre başına 9 TL kazanacak
15:35 11.10.2022 (güncellendi: 15:46 11.10.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 14 Ekim'den itibaren çiğ süt fiyatının üreticinin eline 8.50 lira geçecek şekilde belirlendiğini duyurdu. Kirişci, çiğ süt destek priminin 2.5 kat artırıldığını, ekim, kasım ve aralıkta litre başına 50 kuruş ödeneceğini söyledi
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, süt alım fiyatıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kirişci, "Ulusal Süt Konseyi'nce 14 Ekim 2022'den itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatı 8,50 TL olarak belirlenmiştir. Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödemesi planlanan çiğ süt destek primi de 2.5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.