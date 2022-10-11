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Şişli'den Beşiktaş'a 100 lira isteyen taksiciye ceza yazıldı, aracın belediye ruhsatı iptal edildi
Şişli'den Beşiktaş'a 100 lira isteyen taksiciye ceza yazıldı, aracın belediye ruhsatı iptal edildi
Şişli'de bir turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksiciyi bekçiler yakaladı. Taksiciye ceza yazılırken, araç da bağlanarak belediye ruhsatı iptal... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T08:56+0300
2022-10-11T08:56+0300
türkiye
istanbul
şişli
beşiktaş
taksi
taksici
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Olay, dün saat 21.50 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Libyali turist Gofran Alsaad, yol kenarında bekleyen taksiciye Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, taksi sürücüsü Beşiktaş'a gitmek için taksimetreyi açmadan 100 TL istedi. Turist ücreti fazla bulunca taksinin yanından ayrıldı. O esnada bölgede devriye gezen gece bekçileri taksici ile turist arasında geçen konuşmayı görünce turistin yanına giderek bilgi aldı. Turist kadın, taksicinin kendisinden Beşiktaş'a gitmek için 100 TL istediğini, bu ücreti fazla bulduğunu söyledi.Bunun üzerine bekçiler taksiyi durdurup sürücüyü araçtan indirdi. Trafik ekiplerinin gelip hakkında işlem yapacağını öğrenen taksici, olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Trafik Polisleri, taksi sürücüsüne bin 823 TL para cezası yazarak aracını bağladı. Taksici, turisti şikayetinden vazgeçirmek için dakikalarca dil dökse de onu ikna edemedi.Taksicinin kendisinden fazla ücret istediğini iddia eden Libyalı turist, “Taksici ile konuştum. Evet, benden Beşiktaş için 100 TL istedi. Sonra polis geldi ve sorunun ne olduğunu sordu. Ben de çok pahalı olduğunu söyledim” dedi. Olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia eden taksi sürücüsü ise, “Burada oturdum, çay içiyordum. Arkamda trafik vardı. Bayan da “Beşiktaş” dedi. Bekçi arkadaşlar da oradan, karşıdan çıkıp geldi. Arabamı ön tarafa üç beş metre ileri almak şartıyla, bayana “Buyur gel” dedim. O anda bekçi arkadaşlar geldi ve bayanla konuştuktan sonra bana, “Pazarlık mı yapıyorsun?” dedi. Ortalık zaten karıştı. Gördüğünüz gibi arabam bağlandı. Hayır, pazarlık yapmadım. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu işten ekmek yiyorum. Gideceği yer zaten Beşiktaş, trafik açık. Beşiktaş’a bırakıyordum zaten bayanı. Arabamı şuraya çektim ki trafik rahatlasın. Yolcuyu alıp gideceğim” diye konuştu.
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istanbul, şişli, beşiktaş, taksi, taksici

Şişli'den Beşiktaş'a 100 lira isteyen taksiciye ceza yazıldı, aracın belediye ruhsatı iptal edildi

08:56 11.10.2022
© İHA / YUNUS EMRE ŞEKERŞişli'de bir turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksiciyi bekçiler yakaladı.
Şişli'de bir turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksiciyi bekçiler yakaladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© İHA / YUNUS EMRE ŞEKER
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Şişli'de bir turistten fazla ücret istediği iddia edilen taksiciyi bekçiler yakaladı. Taksiciye ceza yazılırken, araç da bağlanarak belediye ruhsatı iptal edildi. Turist, "Şişli'den Beşiktaş'a gitmek için 100 TL istedi" derken, taksi sürücüsü ise olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti.
Olay, dün saat 21.50 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi, Aytekin Kotil Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Libyali turist Gofran Alsaad, yol kenarında bekleyen taksiciye Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi.
İddiaya göre, taksi sürücüsü Beşiktaş'a gitmek için taksimetreyi açmadan 100 TL istedi. Turist ücreti fazla bulunca taksinin yanından ayrıldı. O esnada bölgede devriye gezen gece bekçileri taksici ile turist arasında geçen konuşmayı görünce turistin yanına giderek bilgi aldı. Turist kadın, taksicinin kendisinden Beşiktaş'a gitmek için 100 TL istediğini, bu ücreti fazla bulduğunu söyledi.
Bunun üzerine bekçiler taksiyi durdurup sürücüyü araçtan indirdi. Trafik ekiplerinin gelip hakkında işlem yapacağını öğrenen taksici, olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia etti. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen Trafik Polisleri, taksi sürücüsüne bin 823 TL para cezası yazarak aracını bağladı. Taksici, turisti şikayetinden vazgeçirmek için dakikalarca dil dökse de onu ikna edemedi.
Taksicinin kendisinden fazla ücret istediğini iddia eden Libyalı turist, “Taksici ile konuştum. Evet, benden Beşiktaş için 100 TL istedi. Sonra polis geldi ve sorunun ne olduğunu sordu. Ben de çok pahalı olduğunu söyledim” dedi.
Olayın turistin anlattığı şekilde gerçekleşmediğini iddia eden taksi sürücüsü ise, “Burada oturdum, çay içiyordum. Arkamda trafik vardı. Bayan da “Beşiktaş” dedi. Bekçi arkadaşlar da oradan, karşıdan çıkıp geldi. Arabamı ön tarafa üç beş metre ileri almak şartıyla, bayana “Buyur gel” dedim. O anda bekçi arkadaşlar geldi ve bayanla konuştuktan sonra bana, “Pazarlık mı yapıyorsun?” dedi. Ortalık zaten karıştı. Gördüğünüz gibi arabam bağlandı. Hayır, pazarlık yapmadım. Benim de çoluğum çocuğum var. Bu işten ekmek yiyorum. Gideceği yer zaten Beşiktaş, trafik açık. Beşiktaş’a bırakıyordum zaten bayanı. Arabamı şuraya çektim ki trafik rahatlasın. Yolcuyu alıp gideceğim” diye konuştu.
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