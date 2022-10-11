https://sputniknews.com.tr/20221011/rusyanin-tel-aviv-buyukelciligi-israil-ukraynanin-donbasstaki-saldirilarina-8-yil-sessiz-kaldi-1062171560.html

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Ukrayna'nın Donbass'taki saldırılarına 8 yıl sessiz kaldı

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Ukrayna'nın Donbass'taki saldırılarına 8 yıl sessiz kaldı

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınamasına, "İsrail, Ukrayna'nın Donbass bölgesine düzenlediği... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T03:38+0300

2022-10-11T03:38+0300

2022-10-11T03:38+0300

ukrayna krizi

israil

yair lapid

ukrayna

saldırı

donbass

kınama

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Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, "İsrailli yetkililer tarafından Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları hakkında kınama ifadeleri duyduk" şeklinde paylaşım yapıldı.Rusya ordusunun, Ukrayna enerji ve iletişimine ait altyapıya hassas füze saldırısı düzenlendiği kaydedilen paylaşımda, "İsrail'in, Ukrayna tarafından Donbass bölgesi vatandaşlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarına karşı maalesef 8 yıl boyunca sessiz kalmayı tercih ettiğini ve Harkov'da bir mülteci konvoyuna yapılan son saldırılara göz yumduğunu belirtmekte fayda var" ifadeleri yer aldı.Rusya Büyükelçiliği, paylaşımında İsrail yönetimini, "Harkov ve diğer kentlerde neo-Naziler tarafından sivillerin vahşice katledilmesi, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı, Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı ve diğer olaylar karşısında sessiz kalmakla" suçladı.

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israil, yair lapid, ukrayna, saldırı, donbass, kınama