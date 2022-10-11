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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/rusyanin-tel-aviv-buyukelciligi-israil-ukraynanin-donbasstaki-saldirilarina-8-yil-sessiz-kaldi-1062171560.html
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Ukrayna'nın Donbass'taki saldırılarına 8 yıl sessiz kaldı
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Ukrayna'nın Donbass'taki saldırılarına 8 yıl sessiz kaldı
Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınamasına, "İsrail, Ukrayna'nın Donbass bölgesine düzenlediği... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T03:38+0300
2022-10-11T03:38+0300
ukrayna krizi
israil
yair lapid
ukrayna
saldırı
donbass
kınama
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Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, "İsrailli yetkililer tarafından Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları hakkında kınama ifadeleri duyduk" şeklinde paylaşım yapıldı.Rusya ordusunun, Ukrayna enerji ve iletişimine ait altyapıya hassas füze saldırısı düzenlendiği kaydedilen paylaşımda, "İsrail'in, Ukrayna tarafından Donbass bölgesi vatandaşlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarına karşı maalesef 8 yıl boyunca sessiz kalmayı tercih ettiğini ve Harkov'da bir mülteci konvoyuna yapılan son saldırılara göz yumduğunu belirtmekte fayda var" ifadeleri yer aldı.Rusya Büyükelçiliği, paylaşımında İsrail yönetimini, "Harkov ve diğer kentlerde neo-Naziler tarafından sivillerin vahşice katledilmesi, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı, Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı ve diğer olaylar karşısında sessiz kalmakla" suçladı.
https://sputniknews.com.tr/20221010/zaharova-washingtonun-ukrayna-ile-ilgili-baris-gorusmeleri-cagrisi-ikiyuzluluktur-1062165664.html
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israil, yair lapid, ukrayna, saldırı, donbass, kınama
israil, yair lapid, ukrayna, saldırı, donbass, kınama

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği: İsrail, Ukrayna'nın Donbass'taki saldırılarına 8 yıl sessiz kaldı

03:38 11.10.2022
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Rusya'nın Ukrayna operasyonunu kınamasına, "İsrail, Ukrayna'nın Donbass bölgesine düzenlediği terör saldırıları karşısında 8 yıl sessizliğini korudu" ifadeleriyle karşılık verdi.
Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, "İsrailli yetkililer tarafından Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları hakkında kınama ifadeleri duyduk" şeklinde paylaşım yapıldı.
Rusya ordusunun, Ukrayna enerji ve iletişimine ait altyapıya hassas füze saldırısı düzenlendiği kaydedilen paylaşımda, "İsrail'in, Ukrayna tarafından Donbass bölgesi vatandaşlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarına karşı maalesef 8 yıl boyunca sessiz kalmayı tercih ettiğini ve Harkov'da bir mülteci konvoyuna yapılan son saldırılara göz yumduğunu belirtmekte fayda var" ifadeleri yer aldı.
Rusya Büyükelçiliği, paylaşımında İsrail yönetimini, "Harkov ve diğer kentlerde neo-Naziler tarafından sivillerin vahşice katledilmesi, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı, Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı ve diğer olaylar karşısında sessiz kalmakla" suçladı.
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