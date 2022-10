https://sputniknews.com.tr/20221011/rusya-ve-belarustan-ortak-askeri-guc-ukrayna-uzerinde-ciddi-bir-psikolojik-baskiya-yol-acabilir-1062188513.html

Rusya ve Belarus’tan ortak askeri güç: ‘Ukrayna üzerinde ciddi bir psikolojik baskıya yol açabilir’

Rusya ve Belarus’tan ortak askeri güç: ‘Ukrayna üzerinde ciddi bir psikolojik baskıya yol açabilir’

Yaptırım ve askeri tehditler ile Batı’nın hedef tahtasındaki iki ülke Rusya ve Belarus, ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştı. Sputnik’e... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T15:32+0300

2022-10-11T15:32+0300

2022-10-11T15:40+0300

görüş

rusya

belarus

moskova

minsk

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

ukrayna

nato

turan salcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044709051_30:0:3671:2048_1920x0_80_0_0_8cb90aa293d7b25d21cb12305742a268.jpg

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı özel askeri operasyonda sahada tansiyon yükselirken Rusya ve Belarus’tan dikkat çeken bir hamle geldi.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli bir karar alarak ortak bölgesel güç konuşlandırma konusunda anlaştılar.Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, kararın gerekçesini batı sınırlarında gerilimin tırmanması olarak açıkladı. Lukaşenko’nun açıklamasında göre, anlaşma sınırlardaki tehdidin yükselmesi halinde ortak askeri güç kullanmaya imkan sunuyor.NATO ve bir dizi Avrupa ülkesinin Belarus’a karşı olası saldırganlık planları olduğunu ifade eden Lukaşenko, “Belarus topraklarında savaş olmamalı. Biz de ordu yetkilileri olarak bunun olmaması için gereken her şeyi yapacağız" dedi.Ortak askeri birlik oluşturulmasının kısa sürede tamamlanması beklenirken Lukaşenko, ülkesine Rusya’dan binden fazla askerin geleceğini de sözlerine ekledi.Lukaşenko, ayrıca, Belarus’un Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona katılacağı biçimindeki söylentileri ise ‘yalan haber’ olarak tanımladı.Ukrayna’nın Belarus’a tacizleriBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna tarafının sınıra 15 bin askerini yığdığını söylemişti. Ayrıca Minsk’teki Ukrayna Büyükelçisi, Kiev’in Belarus’a saldırı planladığı suçlamasıyla Belarus Dışişleri’ne çağrılmıştı.Lukaşenko, Rusya ile ortak bölgesel güç konuşlandırma konusundaki açıklamalarında dikkat çeken bir bilgi de paylaştı. Belarus lideri resmi olmayan kanallar aracılığıyla Ukrayna tarafının Belarus’ta da Kırım Köprüsü’nde gerçekleştirdiği saldırıya benzer bir saldırının planlarını yaptığına ilişkin bir mesaj aldıklarını ifade etti.Belarus lideri güvenlik tedbirlerinin artırılması için ordu ve güvenlik yetkililerine görev verdi.‘Rusya ve Belarus ortak tavırlarını güçlü bir şekilde deklare etmiş oldu’Sahada durumun Ukrayna’nın doğusundaki dört bölgenin referandum ile Rusya’ya katılma kararı almasının ardından yeni bir aşamaya geçtiğini ifade eden dış politika uzmanı Ferit Temur, Rusya ve Belarus’un kararını Sputnik’e şöyle yorumladı:‘Böyle bir senaryo Ukrayna’yı çok daha büyük bir yenilgiye zorlayabilir’“Rusya, Belarus ile derinleşen yeni askeri angajmanı sayesinde Ukrayna’da süregiden askerî harekât bağlamında kuzey hattında her an çatışmaya müdahil olunabilecek bir kuzey cephesi ve askeri müttefik oyuna dâhil etti” diye devam eden Temur, şunları ekledi:Rusya, Belarus örneğini artırabilir mi?Dış politika uzmanı Temur, Rusya’nın Belarus ile hayata geçirdiği bu modelin başka ülkelerle de uygulanıp uygulanmayacağına dair ise şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221010/belarus-rusya-ile-ortak-bolgesel-guc-konuslandirma-konusunda-anlastik-1062143298.html

rusya

belarus

moskova

minsk

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

rusya, belarus, moskova, minsk, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ukrayna, nato, turan salcı