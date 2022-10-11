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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/rus-ordusu-saflarinda-yer-alan-italyan-gonullu-donbasstaki-bombardimani-anlatti-1062195971.html
Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü Donbass’taki bombardımanı anlattı
Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü Donbass’taki bombardımanı anlattı
Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü asker, Avrupa medyasının Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik bombardımanları görmezden gelmesinden dolayı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T18:00+0300
2022-10-11T18:04+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
italyan
gönüllü
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İtalyan İl Giornale gazetesi Rus ordusu saflarında yer alan bir gönüllünün Donbass’taki deneyimlerini anlattığı bir yazıya yer verdi.Habere göre 'Spartaküs' lakabını kullanan İtalyan gönüllü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezine düzenlenen topçu saldırısını anımsatarak Avrupa’daki birçok gazetecinin, birçok sivilin ölmesine rağmen bu olayı görmezden geldiğine dikkat çekti.İtalyan gönüllü, “Ateş, Fransa’nın Vladimir Zelenskiy’e sunduğu obüslerden açıldı. Burada, aralarında ikisi çocuk yaklaşık on üç masum insan öldü. Avrupa’nızda bunu kimse dile getirmedi bile. Sadece Ukraynalıların size anlattıklarını yazıyorsunuz. Buna son vermek için savaşıyorum. Artık görmezden gelinen ölümleri görmek istemiyorum. Barış gelsin istiyorum” ifadesini kullandı.2014’ten beri Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafında savaştığını kaydeden Spartaküs, Batı’nın çifte standartlarından bıktığı için bunu yaptığını belirterek, “Evet savaşıyorum, ama utanmıyorum, çünkü haktan yana savaşıyorum. Siz gazeteciler, bu tarafı seçen tüm yabancılara paralı asker diyorsunuz, ama Zelenskiy için ateş açan ve öldüren herkesi özgürlük savaşçısı olarak övüyorsunuz” dedi.
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), italyan, gönüllü
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), italyan, gönüllü

Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü Donbass’taki bombardımanı anlattı

18:00 11.10.2022 (güncellendi: 18:04 11.10.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - DOnbass - operasyon
Ukrayna - Rusya - DOnbass - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü asker, Avrupa medyasının Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik bombardımanları görmezden gelmesinden dolayı şaşkınlık yaşadığını belirtti.
İtalyan İl Giornale gazetesi Rus ordusu saflarında yer alan bir gönüllünün Donbass’taki deneyimlerini anlattığı bir yazıya yer verdi.
Habere göre 'Spartaküs' lakabını kullanan İtalyan gönüllü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezine düzenlenen topçu saldırısını anımsatarak Avrupa’daki birçok gazetecinin, birçok sivilin ölmesine rağmen bu olayı görmezden geldiğine dikkat çekti.
İtalyan gönüllü, “Ateş, Fransa’nın Vladimir Zelenskiy’e sunduğu obüslerden açıldı. Burada, aralarında ikisi çocuk yaklaşık on üç masum insan öldü. Avrupa’nızda bunu kimse dile getirmedi bile. Sadece Ukraynalıların size anlattıklarını yazıyorsunuz. Buna son vermek için savaşıyorum. Artık görmezden gelinen ölümleri görmek istemiyorum. Barış gelsin istiyorum” ifadesini kullandı.
2014’ten beri Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafında savaştığını kaydeden Spartaküs, Batı’nın çifte standartlarından bıktığı için bunu yaptığını belirterek, “Evet savaşıyorum, ama utanmıyorum, çünkü haktan yana savaşıyorum. Siz gazeteciler, bu tarafı seçen tüm yabancılara paralı asker diyorsunuz, ama Zelenskiy için ateş açan ve öldüren herkesi özgürlük savaşçısı olarak övüyorsunuz” dedi.
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