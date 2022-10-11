https://sputniknews.com.tr/20221011/rus-ordusu-saflarinda-yer-alan-italyan-gonullu-donbasstaki-bombardimani-anlatti-1062195971.html

Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü Donbass’taki bombardımanı anlattı

Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü Donbass’taki bombardımanı anlattı

Rus ordusu saflarında yer alan İtalyan gönüllü asker, Avrupa medyasının Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik bombardımanları görmezden gelmesinden dolayı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T18:00+0300

2022-10-11T18:00+0300

2022-10-11T18:04+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

italyan

gönüllü

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İtalyan İl Giornale gazetesi Rus ordusu saflarında yer alan bir gönüllünün Donbass’taki deneyimlerini anlattığı bir yazıya yer verdi.Habere göre 'Spartaküs' lakabını kullanan İtalyan gönüllü, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Donetsk’in merkezine düzenlenen topçu saldırısını anımsatarak Avrupa’daki birçok gazetecinin, birçok sivilin ölmesine rağmen bu olayı görmezden geldiğine dikkat çekti.İtalyan gönüllü, “Ateş, Fransa’nın Vladimir Zelenskiy’e sunduğu obüslerden açıldı. Burada, aralarında ikisi çocuk yaklaşık on üç masum insan öldü. Avrupa’nızda bunu kimse dile getirmedi bile. Sadece Ukraynalıların size anlattıklarını yazıyorsunuz. Buna son vermek için savaşıyorum. Artık görmezden gelinen ölümleri görmek istemiyorum. Barış gelsin istiyorum” ifadesini kullandı.2014’ten beri Donetsk Halk Cumhuriyeti tarafında savaştığını kaydeden Spartaküs, Batı’nın çifte standartlarından bıktığı için bunu yaptığını belirterek, “Evet savaşıyorum, ama utanmıyorum, çünkü haktan yana savaşıyorum. Siz gazeteciler, bu tarafı seçen tüm yabancılara paralı asker diyorsunuz, ama Zelenskiy için ateş açan ve öldüren herkesi özgürlük savaşçısı olarak övüyorsunuz” dedi.

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), italyan, gönüllü