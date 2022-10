https://sputniknews.com.tr/20221011/putin-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansinin-faaliyetine-destek-veriyoruz-1062197699.html

Putin: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın faaliyetine her zaman destek veriyoruz

Putin: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın faaliyetine her zaman destek veriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) Başkanı Grossi ile görüşmesinde "Biz ajans içinde aktif olarak hareket... 11.10.2022

Rusya Devlet Başkanı Putin, günümüzde nükleer faaliyetle ilgili her şeyin tehlikeli biçimde politize edildiğini, söylemin yumuşatılması gerektiğini belirtti.Putin bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın her zaman ajansın faaliyetlerine destek verdiğini belirterek, “Biz ajans içinde aktif olarak hareket ediyoruz ve ajansın kendini adadığı davaya büyük önem veriyoruz” dedi.Tüm ülkelerin barışçıl atoma eşit erişime sahip olmasını her zaman desteklediklerini dile getiren Putin, “Günümüzde atom faaliyetiyle ilgili her şeyin aşırı ve tehlikeli biçimde politize edildiğini görüyoruz. Dünya arenasındaki tüm boşluklara ve karmaşık süreçlere rağmen sizlerin çabalarıyla bu konudaki söylemleri yumuşatabilmeyi, bu faaliyet ve işbirliği alanımızı normal duruma getirmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.Putin ve Grossi, bugünkü görüşmede Zaporojye nükleer güç santralindeki durumu görüştü. Rusya lideri, tüm sorunların çözümüne açık olduklarını kaydetti.

