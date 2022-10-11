https://sputniknews.com.tr/20221011/putin-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansinin-faaliyetine-destek-veriyoruz-1062197699.html
Putin: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın faaliyetine her zaman destek veriyoruz
Putin: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın faaliyetine her zaman destek veriyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Grossi ile görüşmesinde “Biz ajans içinde aktif olarak hareket... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T19:01+0300
2022-10-11T19:01+0300
2022-10-11T19:01+0300
vladimir putin
dünya
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
rafael grossi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, günümüzde nükleer faaliyetle ilgili her şeyin tehlikeli biçimde politize edildiğini, söylemin yumuşatılması gerektiğini belirtti.Putin bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın her zaman ajansın faaliyetlerine destek verdiğini belirterek, “Biz ajans içinde aktif olarak hareket ediyoruz ve ajansın kendini adadığı davaya büyük önem veriyoruz” dedi.Tüm ülkelerin barışçıl atoma eşit erişime sahip olmasını her zaman desteklediklerini dile getiren Putin, “Günümüzde atom faaliyetiyle ilgili her şeyin aşırı ve tehlikeli biçimde politize edildiğini görüyoruz. Dünya arenasındaki tüm boşluklara ve karmaşık süreçlere rağmen sizlerin çabalarıyla bu konudaki söylemleri yumuşatabilmeyi, bu faaliyet ve işbirliği alanımızı normal duruma getirmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.Putin ve Grossi, bugünkü görüşmede Zaporojye nükleer güç santralindeki durumu görüştü. Rusya lideri, tüm sorunların çözümüne açık olduklarını kaydetti.
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vladimir putin, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi
vladimir putin, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), rafael grossi
Putin: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın faaliyetine her zaman destek veriyoruz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Grossi ile görüşmesinde “Biz ajans içinde aktif olarak hareket ediyoruz ve ajansın kendini adadığı davaya büyük önem veriyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, günümüzde nükleer faaliyetle ilgili her şeyin tehlikeli biçimde politize edildiğini, söylemin yumuşatılması gerektiğini belirtti.
Putin bugün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile yaptığı görüşmede, Rusya’nın her zaman ajansın faaliyetlerine destek verdiğini belirterek, “Biz ajans içinde aktif olarak hareket ediyoruz ve ajansın kendini adadığı davaya büyük önem veriyoruz” dedi.
Tüm ülkelerin barışçıl atoma eşit erişime sahip olmasını her zaman desteklediklerini dile getiren Putin, “Günümüzde atom faaliyetiyle ilgili her şeyin aşırı ve tehlikeli biçimde politize edildiğini görüyoruz. Dünya arenasındaki tüm boşluklara ve karmaşık süreçlere rağmen sizlerin çabalarıyla bu konudaki söylemleri yumuşatabilmeyi, bu faaliyet ve işbirliği alanımızı normal duruma getirmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.
Putin ve Grossi, bugünkü görüşmede Zaporojye nükleer güç santralindeki durumu görüştü. Rusya lideri, tüm sorunların çözümüne açık olduklarını kaydetti.