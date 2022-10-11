https://sputniknews.com.tr/20221011/putin-opec-grubunun-karari-herhangi-bir-ulkeye-karsi-alinmadi-1062187396.html
Putin: OPEC+ grubunun kararı, herhangi bir ülkeye karşı alınmadı
Putin: OPEC+ grubunun kararı, herhangi bir ülkeye karşı alınmadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+ grubunun petrol üretimini kısıtlama kararının herhangi bir ülkeye karşı alınmadığını ve amaçlarının küresel enerji... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T14:30+0300
2022-10-11T14:30+0300
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rusya, vladimir putin, opec+
rusya, vladimir putin, opec+
Putin: OPEC+ grubunun kararı, herhangi bir ülkeye karşı alınmadı
14:30 11.10.2022 (güncellendi: 14:47 11.10.2022) Abone ol
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+ grubunun petrol üretimini kısıtlama kararının herhangi bir ülkeye karşı alınmadığını ve amaçlarının küresel enerji piyasasında istikrarı sağlamak olduğunu belirtti.