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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/putin-opec-grubunun-karari-herhangi-bir-ulkeye-karsi-alinmadi-1062187396.html
Putin: OPEC+ grubunun kararı, herhangi bir ülkeye karşı alınmadı
Putin: OPEC+ grubunun kararı, herhangi bir ülkeye karşı alınmadı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+ grubunun petrol üretimini kısıtlama kararının herhangi bir ülkeye karşı alınmadığını ve amaçlarının küresel enerji... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, vladimir putin, opec+
rusya, vladimir putin, opec+

Putin: OPEC+ grubunun kararı, herhangi bir ülkeye karşı alınmadı

14:30 11.10.2022 (güncellendi: 14:47 11.10.2022)
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Petrol - TPAO - Rafineri - Arama - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+ grubunun petrol üretimini kısıtlama kararının herhangi bir ülkeye karşı alınmadığını ve amaçlarının küresel enerji piyasasında istikrarı sağlamak olduğunu belirtti.
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