https://sputniknews.com.tr/20221011/peskov-putin-ve-erdogan-persembe-gunu-gorusecek-gundemde-ukrayna-ve-ikili-iliskiler-var-1062188292.html

Peskov: Putin ve Erdoğan perşembe günü görüşecek, gündemde Ukrayna ve ikili ilişkiler var

Peskov: Putin ve Erdoğan perşembe günü görüşecek, gündemde Ukrayna ve ikili ilişkiler var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'da perşembe günü bir görüşme... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T14:38+0300

2022-10-11T14:38+0300

2022-10-11T14:54+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Putin ile Erdoğan arasında beklenen görüşmenin netlik kazandığını anlatan Peskov, iki liderin perşembe günü bir araya geleceğini ve gündemlerinde Ukrayna krizi ile ikili ilişkilerin olacağını kaydetti.'ABD ve Batı'nın Ukrayna çatışmasıyla ilgili tutumunda bir değişiklik yok' ABD ve bir bütün olarak Batı'nın Ukrayna çatışmasıyla ilgili tutumunda bir değişiklik görmediklerini söyleyen Peskov, ABD'li yetkililerin Kiev'e silah tedarikini sürdürme niyetini açıkladığını ve bunun çatışmanın daha fazla uzamasına, Ukrayna için azami düzeyde acı verici olmasına yol açacağını vurguladı.ABD'nin Kiev'e modern hava savunma sistemleri tedarik etme planlarını hayata geçirmesinin Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini değiştirmeyeceğinin altını çizen Peskov, "Bizim için birilerinin kötü olması değil, bizim daha iyi olmamız önemli. Bu nedenle, koyulan hedeflere verimli ve etkili şekilde ulaşmamız gerekiyor ve şu anda fiilen bu gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/lavrov-turkiye-ukrayna-konulu-bir-gorusme-duzenlemek-istiyorsa-erdogan-bunu-putine-iletebilir-1062185316.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan