https://sputniknews.com.tr/20221011/peskov-putin-ve-erdogan-persembe-gunu-gorusecek-gundemde-ukrayna-ve-ikili-iliskiler-var-1062188292.html
Peskov: Putin ve Erdoğan perşembe günü görüşecek, gündemde Ukrayna ve ikili ilişkiler var
Peskov: Putin ve Erdoğan perşembe günü görüşecek, gündemde Ukrayna ve ikili ilişkiler var
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'da perşembe günü bir görüşme... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T14:38+0300
2022-10-11T14:38+0300
2022-10-11T14:54+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Putin ile Erdoğan arasında beklenen görüşmenin netlik kazandığını anlatan Peskov, iki liderin perşembe günü bir araya geleceğini ve gündemlerinde Ukrayna krizi ile ikili ilişkilerin olacağını kaydetti.'ABD ve Batı'nın Ukrayna çatışmasıyla ilgili tutumunda bir değişiklik yok' ABD ve bir bütün olarak Batı'nın Ukrayna çatışmasıyla ilgili tutumunda bir değişiklik görmediklerini söyleyen Peskov, ABD'li yetkililerin Kiev'e silah tedarikini sürdürme niyetini açıkladığını ve bunun çatışmanın daha fazla uzamasına, Ukrayna için azami düzeyde acı verici olmasına yol açacağını vurguladı.ABD'nin Kiev'e modern hava savunma sistemleri tedarik etme planlarını hayata geçirmesinin Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini değiştirmeyeceğinin altını çizen Peskov, "Bizim için birilerinin kötü olması değil, bizim daha iyi olmamız önemli. Bu nedenle, koyulan hedeflere verimli ve etkili şekilde ulaşmamız gerekiyor ve şu anda fiilen bu gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221011/lavrov-turkiye-ukrayna-konulu-bir-gorusme-duzenlemek-istiyorsa-erdogan-bunu-putine-iletebilir-1062185316.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan
Peskov: Putin ve Erdoğan perşembe günü görüşecek, gündemde Ukrayna ve ikili ilişkiler var
14:38 11.10.2022 (güncellendi: 14:54 11.10.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'da perşembe günü bir görüşme gerçekleştireceğini, gündemde Ukrayna krizi ile Rus-Türk ilişkilerinin yer alacağını açıkladı.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine Putin ile Erdoğan arasında beklenen görüşmenin netlik kazandığını anlatan Peskov, iki liderin perşembe günü bir araya geleceğini ve gündemlerinde Ukrayna krizi ile ikili ilişkilerin olacağını kaydetti.
'ABD ve Batı'nın Ukrayna çatışmasıyla ilgili tutumunda bir değişiklik yok'
ABD ve bir bütün olarak Batı'nın Ukrayna çatışmasıyla ilgili tutumunda bir değişiklik görmediklerini söyleyen Peskov, ABD'li yetkililerin Kiev'e silah tedarikini sürdürme niyetini açıkladığını ve bunun çatışmanın daha fazla uzamasına, Ukrayna için azami düzeyde acı verici olmasına yol açacağını vurguladı.
ABD'nin Kiev'e modern hava savunma sistemleri tedarik etme planlarını hayata geçirmesinin Rusya'nın özel askeri harekattaki hedeflerini değiştirmeyeceğinin altını çizen Peskov, "Bizim için birilerinin kötü olması değil, bizim daha iyi olmamız önemli. Bu nedenle, koyulan hedeflere verimli ve etkili şekilde ulaşmamız gerekiyor ve şu anda fiilen bu gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.