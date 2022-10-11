https://sputniknews.com.tr/20221011/otizmli-ogrenciye-siddet-uygulayan-2-ogretmenden-1i-tutuklandi--1062205180.html

Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1’i tutuklandı

Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1’i tutuklandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, Valilik de inceleme... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T22:02+0300

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türkiye

otizmli

antalya

gazipaşa

öğrenci

şiddet

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Olay, cuma günü Antalya Gazipaşa'ya bağlı Gazi Mahallesi’nde bulunan Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okulda özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı, diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı.Olay anını görüp cep telefonuyla kaydeden başka bir öğretmen görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti. Otizmli çocuğun ailesi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra öğretmenlerden şikayetçi oldu.Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti. Olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., işlemlerin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220907/1060917471.html

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