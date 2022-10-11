https://sputniknews.com.tr/20221011/otizmli-ogrenciye-siddet-uygulayan-2-ogretmenden-1i-tutuklandi--1062205180.html
Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1’i tutuklandı
Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1’i tutuklandı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, Valilik de inceleme... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T22:02+0300
2022-10-11T22:02+0300
2022-10-11T22:02+0300
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gazipaşa
öğrenci
şiddet
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Olay, cuma günü Antalya Gazipaşa'ya bağlı Gazi Mahallesi’nde bulunan Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okulda özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı, diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı.Olay anını görüp cep telefonuyla kaydeden başka bir öğretmen görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti. Otizmli çocuğun ailesi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra öğretmenlerden şikayetçi oldu.Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti. Olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı. Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., işlemlerin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/1060917471.html
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otizmli, antalya, gazipaşa, öğrenci, şiddet
otizmli, antalya, gazipaşa, öğrenci, şiddet
Otizmli öğrenciye şiddet uygulayan 2 öğretmenden 1’i tutuklandı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde anaokulunda görevli iki öğretmen, otizmli öğrenciye şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, Valilik de inceleme başlattı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden biri tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan diğer öğretmen ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.
Olay, cuma günü Antalya Gazipaşa'ya bağlı Gazi Mahallesi’nde bulunan Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okulda özel öğretim sınıfında öğrenim gören otizmli D.D.Ş.'ye öğretmenlerden Selen K.Ç. şiddet uyguladı, diğer öğretmen Ö.D.Y. ise bağırarak azarladı.
Olay anını görüp cep telefonuyla kaydeden başka bir öğretmen görüntüleri D.D.Ş.’nin ailesine izletti. Otizmli çocuğun ailesi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra öğretmenlerden şikayetçi oldu.
Yaşanan olay önce Gazipaşa Kaymakamlığı'na, ardından Antalya Valiliği'ne intikal etti. Olayla ilgili idari işlem başlatan Antalya Valiliği, öğretmenler Selen K.Ç. ve Ö.D.Y.'yi açığa aldı.
Polis tarafından gözaltına alınan Selen K.Ç. ve Ö.D.Y., işlemlerin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Selen K.Ç. tutuklanırken, 7 aylık bebeği olan Ö.D.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.