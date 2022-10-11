Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem
19:00 11.10.2022 (güncellendi: 19:37 11.10.2022)
© AAOsmaniye deprem
© AA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM: Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) October 11, 2022
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
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© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
2/2
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
1/2
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
2/2
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
AFAD: An itibarıyla olumsuz bir ihbar yok
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
Osmaniye Valisi: Olumsuz ihbar yok, taramalarımız sürüyor
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor" dedi.
Merkez Üssü Osmaniye Düziçi İlçemizde meydana gelen 5.1 şiddetinde ki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yoktur. Taramalarımız devam etmektedir.— Dr. Erdinç YILMAZ🇹🇷 (@DrErdincYILMAZ1) October 11, 2022
9 Ekim, 02:32