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https://sputniknews.com.tr/20221011/osmaniyede-51-buyuklugunde-deprem-1062197825.html
Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T19:00+0300
2022-10-11T19:37+0300
osmaniye
deprem
düziçi
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.AFAD: An itibarıyla olumsuz bir ihbar yokAFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.Osmaniye Valisi: Olumsuz ihbar yok, taramalarımız sürüyorOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221009/yunanistanda-51-buyuklugunde-deprem-1062114427.html
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osmaniye, deprem, düziçi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
osmaniye, deprem, düziçi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem

19:00 11.10.2022 (güncellendi: 19:37 11.10.2022)
© AAOsmaniye deprem
Osmaniye deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
1/2
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.
2/2
© İHA / HALİL ULUBEY - MERDEN İSLAH - SELÇUK ŞAVRAN-
Depremin ardından halk paniğe kapılarak sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Çok korktuklarını söyleyen vatandaşlar, evlerinden kaçtıklarını ve sokağa çıktıklarını söyledi.

AFAD: An itibarıyla olumsuz bir ihbar yok

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Osmaniye Valisi: Olumsuz ihbar yok, taramalarımız sürüyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor" dedi.
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2022
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