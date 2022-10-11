https://sputniknews.com.tr/20221011/osmaniyede-51-buyuklugunde-deprem-1062197825.html

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana, Gaziantep ve Hatay'da da hissedildi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T19:00+0300

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osmaniye

deprem

düziçi

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

türkiye

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.AFAD: An itibarıyla olumsuz bir ihbar yokAFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.Osmaniye Valisi: Olumsuz ihbar yok, taramalarımız sürüyorOsmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık, kent genelinde taramalarımız sürüyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221009/yunanistanda-51-buyuklugunde-deprem-1062114427.html

osmaniye

düziçi

türkiye

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osmaniye, deprem, düziçi, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)