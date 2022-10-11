https://sputniknews.com.tr/20221011/motorine-zam-litre-satis-fiyati-2853-liraya-yukseldi-1062182121.html
Motorine zam: Litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi
Motorine zam: Litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi
Geçen haftaki 3 zammın ardından motorine bugün de zam geldi. Motorinin litresinde pompa satış fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T12:42+0300
2022-10-11T12:42+0300
2022-10-11T12:42+0300
ekonomi
motorin
benzin
zam
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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından motorin satış fiyatına yine zam geldi.Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi.Geçen hafta motorine peş peşe 1.10, 1.39 ve 1.53 liralık 3 zam gelmişti.Ekim başında motorinin litresi 23.12 liradan satılıyordu.
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motorin, benzin, zam
Motorine zam: Litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi
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Geçen haftaki 3 zammın ardından motorine bugün de zam geldi. Motorinin litresinde pompa satış fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş yükseldi.
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından motorin satış fiyatına yine zam geldi.
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi.
Geçen hafta motorine peş peşe 1.10, 1.39 ve 1.53 liralık 3 zam gelmişti.
Ekim başında motorinin litresi 23.12 liradan satılıyordu.