https://sputniknews.com.tr/20221011/motorine-zam-litre-satis-fiyati-2853-liraya-yukseldi-1062182121.html

Motorine zam: Litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi

Motorine zam: Litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi

Geçen haftaki 3 zammın ardından motorine bugün de zam geldi. Motorinin litresinde pompa satış fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

motorin

benzin

zam

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Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından motorin satış fiyatına yine zam geldi.Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi.Geçen hafta motorine peş peşe 1.10, 1.39 ve 1.53 liralık 3 zam gelmişti.Ekim başında motorinin litresi 23.12 liradan satılıyordu.

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motorin, benzin, zam