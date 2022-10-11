https://sputniknews.com.tr/20221011/mobil-tarifelere-zam-yurt-ici-aramalarin-fiyati-yuzde-25-artti-1062195698.html

Mobil tarifelere zam: Yurt içi aramaların fiyatı yüzde 25 arttı

Mobil tarifelere zam: Yurt içi aramaların fiyatı yüzde 25 arttı

BTK'nın internet sitesinde yer alan karara göre mobil azami ücret tarifelerine zam geldi. Yurt içi aramalarda azami ücret dakika başı 1.23 TL'den 1.55 TL'ye... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T18:05+0300

2022-10-11T18:05+0300

2022-10-11T18:07+0300

yaşam

tarife

mobil uygulama

cep telefonu

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan karara göre mobil azami ücret tarifelerinin yenilendiğini duyurdu.Sözcü gazetesinin aktardığı habere göre, BTK'nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalar için azami ücret dakika başı 1.55 TL’ye, yurt dışı arama ücreti de 15.42 TL’ye çıkartıldı.Önceki tarifede yurt içi aramalar 1.23 TL olarak belirlenmişti. Yurtdışı arama ücreti ise dakika başı 12.23 TL olarak belirlenmişti. Böylece her iki ücrete de yüzde 25 civarında zam geldi.BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan listeye göre yurt içi kısa mesaj ücreti 0,9 TL’den 1,1 TL’ye yükseltildi. Yurt dışı kısa mesaj ücreti ise 2,1 TL’den 2,7 TL’ye yükseltildi. Açma kapama ücreti 54,27 TL’den 68,46 TL’ye, numara değiştirme ücreti ise 53 TL’den 67 TL’ye yükseltildi.

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tarife, mobil uygulama, cep telefonu, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)