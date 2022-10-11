Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi,

İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.