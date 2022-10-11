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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T18:18+0300
2022-10-11T18:31+0300
hulusi akar
sergey şoygu
dünya
ukrayna
ukrayna krizi
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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre; Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından:"Ukrayna bağlamında;Suriye’nin kuzeyi bağlamında;
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hulusi akar, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna krizi
hulusi akar, sergey şoygu, ukrayna, ukrayna krizi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

18:18 11.10.2022 (güncellendi: 18:31 11.10.2022)
© Fotoğraf : Milli Savunma BakanlığıSergey Şoygu- Hulusi Akar
Sergey Şoygu- Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© Fotoğraf : Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılana açıklamaya göre; Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından:
"Ukrayna bağlamında;
Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez dile getirdiği üzere daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurgulandı ve ateşkes konusunda anlayış birliğinde olunduğu memnuniyetle müşahede edildi,
Başarıyla devam eden tahıl nakli konusundaki gelişmeler üzerinde duruldu,
İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.
Suriye’nin kuzeyi bağlamında;
Terör tehdidi ve koridorunun kalıcı olarak engellenmesi ve terör örgütlerinin etkisiz hâle getirilmesinin en önemli önceliğimiz olduğu vurgulandı,
Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulmasının önemi bir kez daha dile getirildi. "
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