https://sputniknews.com.tr/20221011/metrodaki-bicakli-saldirgana-11-yil-2-ay-15-gun-hapis-1062182750.html
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay 15 gün hapis
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay 15 gün hapis
İstanbul Kadıköy-Tavşentepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T12:54+0300
2022-10-11T12:54+0300
2022-10-11T12:54+0300
yaşam
metro
istanbul
bıçaklı saldırgan
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekerek ağır küfürler eden şüpheli Emrah Yılmaz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tarafından "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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metro, istanbul, bıçaklı saldırgan
metro, istanbul, bıçaklı saldırgan
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay 15 gün hapis
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İstanbul Kadıköy-Tavşentepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekerek ağır küfürler eden şüpheli Emrah Yılmaz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tarafından "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
Emrah Yılmaz, 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.