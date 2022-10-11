https://sputniknews.com.tr/20221011/meteoroloji-uzmani-sen-sonbaharda-yagis-ortalamanin-altinda-gececek-1062174324.html

Meteoroloji Uzmanı Şen: Sonbaharda yağış ortalamanın altında geçecek

Meteoroloji Uzmanı Şen: Sonbaharda yağış ortalamanın altında geçecek

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki aylarda geçerli olacak hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T09:58+0300

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türkiye

meteoroloji

sonbahar

yağış

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Eylül ayının bitmesi ve ekim ayına girilmesiyle birlikte havalar yavaş yavaş soğurken, kar yağışının ne zaman etkili olacağı da merak edilmeye başlandı.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından kışın nasıl geçeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu:Öte yandan sonbaharda sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyrettiğini kaydeden Şen, "Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli" ifadelerini kullandı.Türkiye'de kış mevsimi için ise özellikle ocak, şubat ve mart aylarını işaret eden Şen, şu ifadeleri kullandı:

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meteoroloji, sonbahar, yağış