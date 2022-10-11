https://sputniknews.com.tr/20221011/macaristan-basbakani-orban-ab-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-gozden-gecirmeli-1062196228.html

Macaristan Başbakanı Orban: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmeli

Macaristan Başbakanı Orban: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmeli

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'ya yönelik yaptırımların AB için ölümcül olduğunu ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T18:15+0300

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viktor orban

ukrayna krizi

macaristan

avrupa birliği

yaptırım

rusya

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman basınına demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım politikasını eleştirerek bunların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.Berliner Zeitung gazetesi ve Cicero dergisine konuşan Orban, AB'nin enerji konusunda ABD'ye bağımlı hale geleceği uyarısındada bulunarak, “Bu şekildeki yaptırımlar bizi öldürüyor” dedi.Yaptırımların gözden geçirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Macaristan başbakanı, "Enerji konusunda biz cüceyiz Ruslar dev. Şu anda cüceler devlere yaptırım uyguluyor " diye konuştu.Yaptırımların yeniden düşünülüp revize edilmesi çağrısı yapan Orban, Rusya'ya bağımlılığın yerini ABD'ye bağımlılığın alacağına karşı uyararak bunun Avrupa’nın çıkarlarına uygun olmadığını kaydetti.

macaristan

avrupa birliği

rusya

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viktor orban, macaristan, avrupa birliği, yaptırım, rusya