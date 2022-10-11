https://sputniknews.com.tr/20221011/macaristan-basbakani-orban-ab-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-gozden-gecirmeli-1062196228.html
Macaristan Başbakanı Orban: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmeli
Macaristan Başbakanı Orban: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmeli
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'ya yönelik yaptırımların AB için ölümcül olduğunu ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T18:15+0300
2022-10-11T18:15+0300
2022-10-11T18:15+0300
viktor orban
ukrayna krizi
macaristan
avrupa birliği
yaptırım
rusya
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman basınına demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım politikasını eleştirerek bunların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.Berliner Zeitung gazetesi ve Cicero dergisine konuşan Orban, AB'nin enerji konusunda ABD'ye bağımlı hale geleceği uyarısındada bulunarak, “Bu şekildeki yaptırımlar bizi öldürüyor” dedi.Yaptırımların gözden geçirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Macaristan başbakanı, "Enerji konusunda biz cüceyiz Ruslar dev. Şu anda cüceler devlere yaptırım uyguluyor " diye konuştu.Yaptırımların yeniden düşünülüp revize edilmesi çağrısı yapan Orban, Rusya'ya bağımlılığın yerini ABD'ye bağımlılığın alacağına karşı uyararak bunun Avrupa’nın çıkarlarına uygun olmadığını kaydetti.
macaristan
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viktor orban, macaristan, avrupa birliği, yaptırım, rusya
viktor orban, macaristan, avrupa birliği, yaptırım, rusya
Macaristan Başbakanı Orban: AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları gözden geçirmeli
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Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'ya yönelik yaptırımların AB için ölümcül olduğunu ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman basınına demecinde Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırım politikasını eleştirerek bunların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Berliner Zeitung gazetesi ve Cicero dergisine konuşan Orban, AB'nin enerji konusunda ABD'ye bağımlı hale geleceği uyarısındada bulunarak, “Bu şekildeki yaptırımlar bizi öldürüyor” dedi.
Yaptırımların gözden geçirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Macaristan başbakanı, "Enerji konusunda biz cüceyiz Ruslar dev. Şu anda cüceler devlere yaptırım uyguluyor " diye konuştu.
Yaptırımların yeniden düşünülüp revize edilmesi çağrısı yapan Orban, Rusya'ya bağımlılığın yerini ABD'ye bağımlılığın alacağına karşı uyararak bunun Avrupa’nın çıkarlarına uygun olmadığını kaydetti.