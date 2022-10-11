https://sputniknews.com.tr/20221011/lidovky-gazetesi-cekler-enerji-krizi-yuzunden-sicak-yemekten-vazgecti-1062199775.html

Lidovky gazetesi: Çekler, enerji krizi yüzünden sıcak yemekten vazgeçti

Lidovky gazetesi: Çekler, enerji krizi yüzünden sıcak yemekten vazgeçti

Çekya'nın başkenti Prag'da yayın yapan Lidovky gazeteci, ülkedeki insanların giderek tasarruf amacıyla sıcaktan yemekten vazgeçmeye başladığını yazdı. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T19:34+0300

2022-10-11T19:34+0300

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Çekya sakinlerinin giderek tasarruf amacıyla sıcaktan yemekten vazgeçmeye başladığını belirtildi.Lidovky'da yayımlanan yazıya göre restoranlarda veya lokantalarda fiyatların büyük ölçüde arttığı, enflasyonun da ücretlerin büyük kısmını “yediği”, bu nedenle Çekyalıların evlerinde hazırladıkları soğuk atıştırmalıkları giderek daha fazla tercih etmeye başladığı ifade edildi.Yazıda, “İnsanlar ya bir sandviçle geçiniyor ya da en iyi ihtimalle yanlarına bir kapta yiyecek alıyor” ifadesine yer verildi.Restoranlardaki fiyatların yüzde 25 artması nedeniyle Çeklerin tatlılardan ve içeceklerden vazgeçerek tasarruf etmeye başladığı kaydedildi.Çeklerin akşam yemeğinde bile sandviçle yetinmeye başladığı, bazı ailelerin de sadece hafta sonu sıcak yemek yediği belirtildi.

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çekya, gazete, lidovky, enflasyon, yemek