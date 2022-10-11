Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221011/lidovky-gazetesi-cekler-enerji-krizi-yuzunden-sicak-yemekten-vazgecti-1062199775.html
Lidovky gazetesi: Çekler, enerji krizi yüzünden sıcak yemekten vazgeçti
Lidovky gazetesi: Çekler, enerji krizi yüzünden sıcak yemekten vazgeçti
Çekya'nın başkenti Prag'da yayın yapan Lidovky gazeteci, ülkedeki insanların giderek tasarruf amacıyla sıcaktan yemekten vazgeçmeye başladığını yazdı. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T19:34+0300
2022-10-11T19:36+0300
dünya
çekya
gazete
lidovky
enflasyon
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062198580_0:118:2329:1428_1920x0_80_0_0_043a2e782a7fc729f60444bb320ff83b.jpg
Çekya sakinlerinin giderek tasarruf amacıyla sıcaktan yemekten vazgeçmeye başladığını belirtildi.Lidovky'da yayımlanan yazıya göre restoranlarda veya lokantalarda fiyatların büyük ölçüde arttığı, enflasyonun da ücretlerin büyük kısmını “yediği”, bu nedenle Çekyalıların evlerinde hazırladıkları soğuk atıştırmalıkları giderek daha fazla tercih etmeye başladığı ifade edildi.Yazıda, “İnsanlar ya bir sandviçle geçiniyor ya da en iyi ihtimalle yanlarına bir kapta yiyecek alıyor” ifadesine yer verildi.Restoranlardaki fiyatların yüzde 25 artması nedeniyle Çeklerin tatlılardan ve içeceklerden vazgeçerek tasarruf etmeye başladığı kaydedildi.Çeklerin akşam yemeğinde bile sandviçle yetinmeye başladığı, bazı ailelerin de sadece hafta sonu sıcak yemek yediği belirtildi.
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062198580_134:0:2195:1546_1920x0_80_0_0_ada99094d159079ad167aff834fffed0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çekya, gazete, lidovky, enflasyon, yemek
çekya, gazete, lidovky, enflasyon, yemek

Lidovky gazetesi: Çekler, enerji krizi yüzünden sıcak yemekten vazgeçti

19:34 11.10.2022 (güncellendi: 19:36 11.10.2022)
© Sputnik / Эдуард Эрбен / Multimedya arşivine gidinÇekya - Prag - Koronavirüs
Çekya - Prag - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Эдуард Эрбен
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Çekya'nın başkenti Prag'da yayın yapan Lidovky gazeteci, ülkedeki insanların giderek tasarruf amacıyla sıcaktan yemekten vazgeçmeye başladığını yazdı.
Çekya sakinlerinin giderek tasarruf amacıyla sıcaktan yemekten vazgeçmeye başladığını belirtildi.
Lidovky'da yayımlanan yazıya göre restoranlarda veya lokantalarda fiyatların büyük ölçüde arttığı, enflasyonun da ücretlerin büyük kısmını “yediği”, bu nedenle Çekyalıların evlerinde hazırladıkları soğuk atıştırmalıkları giderek daha fazla tercih etmeye başladığı ifade edildi.
Yazıda, “İnsanlar ya bir sandviçle geçiniyor ya da en iyi ihtimalle yanlarına bir kapta yiyecek alıyor” ifadesine yer verildi.
Restoranlardaki fiyatların yüzde 25 artması nedeniyle Çeklerin tatlılardan ve içeceklerden vazgeçerek tasarruf etmeye başladığı kaydedildi.
Çeklerin akşam yemeğinde bile sandviçle yetinmeye başladığı, bazı ailelerin de sadece hafta sonu sıcak yemek yediği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала