https://sputniknews.com.tr/20221011/lavrovdan-uyari-nukleer-savas-konusunu-isitilip-alevlendirmemeli-1062180765.html
Lavrov’dan uyarı: Nükleer savaş konusunu ısıtılıp alevlendirmemeli
Lavrov’dan uyarı: Nükleer savaş konusunu ısıtılıp alevlendirmemeli
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerine nükleer savaş konusunu alevlendirmeme uyarısını yaptı. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T12:25+0300
2022-10-11T12:25+0300
2022-10-11T12:26+0300
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rusya
sergey lavrov
nükleer
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer cephanesine başvurabileceğine ilişkin yapılan spekülasyonlarla ilgili açıklama yaptı.Rossiya-1 televizyonuna konuşan Lavrov, "Bu durum ve konu ile ilgilenen herkese şu çağrıyı yapmak isterim: Bu konuyu ısıtıp alevlendirmemek gerek” uyarısını yaptı.Bakan, “Umuyorum ki nükleer savaş konusunda spekülasyon yapan, Rusya Federasyonu’nun kitlesel imha silahları ile provokasyon gerçekleştireceği konusunu speküle eden herkes bu konudaki sorumluluğunun farkına varır” diye konuştu.Lavrov ayrıca, Rusya’nın nükleer doktrini doğrultusunda sadece kendi varlığını tehdit eden bir saldırı altındaysa nükleer silah kullanabileceğini yineleyerek şöyle devam etti: "Rusya’nın nükleer doktrini sadece ama sadece Rusya Federasyonu’nun yok edilmesinin önüne geçilmesi adına karşılık mahiyetinde önlemler alınmasını içerir."
https://sputniknews.com.tr/20221010/lukasenko-polonya-abdden-nukleer-silah-yerlestirmesini-talep-ediyor-1062158211.html
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rusya, sergey lavrov, nükleer
Lavrov’dan uyarı: Nükleer savaş konusunu ısıtılıp alevlendirmemeli
12:25 11.10.2022 (güncellendi: 12:26 11.10.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerine nükleer savaş konusunu alevlendirmeme uyarısını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer cephanesine başvurabileceğine ilişkin yapılan spekülasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Rossiya-1 televizyonuna konuşan Lavrov, "Bu durum ve konu ile ilgilenen herkese şu çağrıyı yapmak isterim: Bu konuyu ısıtıp alevlendirmemek gerek” uyarısını yaptı.
Bakan, “Umuyorum ki nükleer savaş konusunda spekülasyon yapan, Rusya Federasyonu’nun kitlesel imha silahları ile provokasyon gerçekleştireceği konusunu speküle eden herkes bu konudaki sorumluluğunun farkına varır” diye konuştu.
Lavrov ayrıca, Rusya’nın nükleer doktrini doğrultusunda sadece kendi varlığını tehdit eden bir saldırı altındaysa nükleer silah kullanabileceğini yineleyerek şöyle devam etti: "Rusya’nın nükleer doktrini sadece ama sadece Rusya Federasyonu’nun yok edilmesinin önüne geçilmesi adına karşılık mahiyetinde önlemler alınmasını içerir."