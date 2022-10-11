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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/lavrov-turkiye-ukrayna-konulu-bir-gorusme-duzenlemek-istiyorsa-erdogan-bunu-putine-iletebilir-1062185316.html
Lavrov: Türkiye, Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyorsa Erdoğan bunu Putin'e iletebilir
Lavrov: Türkiye, Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyorsa Erdoğan bunu Putin'e iletebilir
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin, Rusya ile Batı ülkelerinin yer alacağı Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyor olmasına ilişkin, “Türkiye... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:53+0300
2022-10-11T13:53+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
ukrayna
ukrayna krizi
sergey lavrov
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
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Türkiye tarafının, Rusya ile Batı ülkelerinin temsilcilerinin yer alacağı Ukrayna konulu bir görüşme organize etmek istediği haberlerinin sorulması üstüne, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şu yanıtı verdi:Lavrov, Rossiya-1 televizyonunun yayınında yaptığı açıklamalar sırasında, “Zira yapılmış olan genel açıklamalar dışında bize (Türkiye tarafından) doğrudan bir teklif iletilmiş değil, bunlardan başka bir şey duymadık” diye ekledi.
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rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin
rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Lavrov: Türkiye, Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyorsa Erdoğan bunu Putin'e iletebilir

13:53 11.10.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin, Rusya ile Batı ülkelerinin yer alacağı Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyor olmasına ilişkin, “Türkiye, Rusya ile Batı arasında diyalog oluşturmak istiyorsa, bu konuyu Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hafta Astana’da gerçekleştirecekleri görüşmede gündeme getirebilir” dedi.
Türkiye tarafının, Rusya ile Batı ülkelerinin temsilcilerinin yer alacağı Ukrayna konulu bir görüşme organize etmek istediği haberlerinin sorulması üstüne, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şu yanıtı verdi:
“Türk meslektaşlarımızın böyle bir düşüncesi varsa, bunu, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile Devlet Başkanı (Vladimir) Putin’in bu hafta Astana’da gerçekleştirecekleri görüşme sırasında bize sunmak için fırsatları olacak."
Lavrov, Rossiya-1 televizyonunun yayınında yaptığı açıklamalar sırasında, “Zira yapılmış olan genel açıklamalar dışında bize (Türkiye tarafından) doğrudan bir teklif iletilmiş değil, bunlardan başka bir şey duymadık” diye ekledi.
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