https://sputniknews.com.tr/20221011/lavrov-turkiye-ukrayna-konulu-bir-gorusme-duzenlemek-istiyorsa-erdogan-bunu-putine-iletebilir-1062185316.html

Lavrov: Türkiye, Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyorsa Erdoğan bunu Putin'e iletebilir

Lavrov: Türkiye, Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyorsa Erdoğan bunu Putin'e iletebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin, Rusya ile Batı ülkelerinin yer alacağı Ukrayna konulu bir görüşme düzenlemek istiyor olmasına ilişkin, “Türkiye... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T13:53+0300

2022-10-11T13:53+0300

2022-10-11T13:53+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

ukrayna

ukrayna krizi

sergey lavrov

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Türkiye tarafının, Rusya ile Batı ülkelerinin temsilcilerinin yer alacağı Ukrayna konulu bir görüşme organize etmek istediği haberlerinin sorulması üstüne, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şu yanıtı verdi:Lavrov, Rossiya-1 televizyonunun yayınında yaptığı açıklamalar sırasında, “Zira yapılmış olan genel açıklamalar dışında bize (Türkiye tarafından) doğrudan bir teklif iletilmiş değil, bunlardan başka bir şey duymadık” diye ekledi.

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rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, sergey lavrov, recep tayyip erdoğan, vladimir putin