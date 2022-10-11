https://sputniknews.com.tr/20221011/jpmorgan-ceosu-jamie-dimon-abd-6-ila-9-ay-icinde-resesyona-girecek-1062174974.html

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon: ABD 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon: ABD 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek

JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, ABD ve küresel ekonomilerin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceğini konusunda uyardı. 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

abd

abd

resesyon

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ABD'deki en büyük bankanın CEO'su Dimon, ABD ekonomisinin şu anda "aslında hala iyi durumda" olduğunu ve tüketicilerin 2008 küresel mali krizine kıyasla muhtemelen daha iyi durumda olacağını söyledi.Bloomberg'in haberine göre Dimon, Pazartesi günü Londra'daki JPM Techstars konferansında “Ama gelecekteki şeyler hakkında konuşmadan ekonomi hakkında konuşamazsınız- ve bu ciddi bir şey” dedi.Alarm zillerini çalan göstergeler arasında kontrolden çıkan enflasyonun etkisine, faiz oranlarının beklenenden fazla artmasına, niceliksel sıkılaştırmanın bilinmeyen etkilerine ve Ukrayna krizine işaret eden Dimon şu ifadeleri kullandı:Dimon, S&P 500 endeksinin yüzde 20 düşüş gösterebileceğini belirtirken, "Bu yüzde 20'lik düşüşün ilk yüzde 20'lik düşüşten çok daha acı verici olması muhtemel" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221007/imf-baskani-georgieva-resesyon-riskleri-artiyor-1062050357.html

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