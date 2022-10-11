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JPMorgan CEO'su Jamie Dimon: ABD 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek
JPMorgan CEO'su Jamie Dimon: ABD 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek
JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, ABD ve küresel ekonomilerin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceğini konusunda uyardı. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
abd
abd
resesyon
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ABD'deki en büyük bankanın CEO'su Dimon, ABD ekonomisinin şu anda "aslında hala iyi durumda" olduğunu ve tüketicilerin 2008 küresel mali krizine kıyasla muhtemelen daha iyi durumda olacağını söyledi.Bloomberg'in haberine göre Dimon, Pazartesi günü Londra'daki JPM Techstars konferansında “Ama gelecekteki şeyler hakkında konuşmadan ekonomi hakkında konuşamazsınız- ve bu ciddi bir şey” dedi.Alarm zillerini çalan göstergeler arasında kontrolden çıkan enflasyonun etkisine, faiz oranlarının beklenenden fazla artmasına, niceliksel sıkılaştırmanın bilinmeyen etkilerine ve Ukrayna krizine işaret eden Dimon şu ifadeleri kullandı:Dimon, S&amp;P 500 endeksinin yüzde 20 düşüş gösterebileceğini belirtirken, "Bu yüzde 20'lik düşüşün ilk yüzde 20'lik düşüşten çok daha acı verici olması muhtemel" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221007/imf-baskani-georgieva-resesyon-riskleri-artiyor-1062050357.html
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abd, abd, resesyon
abd, abd, resesyon

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon: ABD 6 ila 9 ay içinde resesyona girecek

10:24 11.10.2022 (güncellendi: 10:26 11.10.2022)
© AP Photo / Seth WenigJPMorgan, logo
JPMorgan, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Seth Wenig
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JPMorgan Chase & Co. CEO'su Jamie Dimon, ABD ve küresel ekonomilerin gelecek yıl büyük olasılıkla resesyona gireceğini konusunda uyardı.
ABD'deki en büyük bankanın CEO'su Dimon, ABD ekonomisinin şu anda "aslında hala iyi durumda" olduğunu ve tüketicilerin 2008 küresel mali krizine kıyasla muhtemelen daha iyi durumda olacağını söyledi.
Bloomberg'in haberine göre Dimon, Pazartesi günü Londra'daki JPM Techstars konferansında “Ama gelecekteki şeyler hakkında konuşmadan ekonomi hakkında konuşamazsınız- ve bu ciddi bir şey” dedi.
Alarm zillerini çalan göstergeler arasında kontrolden çıkan enflasyonun etkisine, faiz oranlarının beklenenden fazla artmasına, niceliksel sıkılaştırmanın bilinmeyen etkilerine ve Ukrayna krizine işaret eden Dimon şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar, ABD'yi ve dünyayı iteceğini düşündüğüm çok, çok ciddi şeyler - demek istediğim, Avrupa zaten resesyonda - ve muhtemelen ABD'yi altı ila dokuz ay sonra bir tür resesyona sokacaklar.”
Dimon, S&P 500 endeksinin yüzde 20 düşüş gösterebileceğini belirtirken, "Bu yüzde 20'lik düşüşün ilk yüzde 20'lik düşüşten çok daha acı verici olması muhtemel" diye konuştu.
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IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor
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