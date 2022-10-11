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https://sputniknews.com.tr/20221011/istanbulda-evcil-hayvanlarla-yolculuk-basladi-boyutta-kriter-kafes-1062184358.html
İstanbul'da evcil hayvanlarla yolculuk başladı: Boyutta kriter 'kafes'
İstanbul'da evcil hayvanlarla yolculuk başladı: Boyutta kriter 'kafes'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 Ekim'de toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanlarla birlikte seyahat edebilme şartlarını yeniden düzenledi. Düzenlemeyle... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:57+0300
2022-10-11T13:57+0300
yaşam
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kafes
evcil hayvan
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İstanbul'da evcil hayvanların toplu taşımayla seyahat etmesine yönelik uygulama başladı. Düzenlemeyle evcil hayvan sahipleri; kuş ile kedi kafes içerisinde, 5 kilogram altı köpekler ise tasma ve ağızlıklı olmaları şartıyla hayvanlarıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. 5 kilogram üzeri köpekler ise belirli saatlerde toplu ulaşım araçlarına alınabilecek. Düzenleme sonrası şartları yerine getiren evcil hayvan sahipleri, toplu taşıma araçlarına hayvanları ile binmeye başladı. Bazı kişilerin, ağızlığı olmayan köpeklerini hayvan taşıma çantasına koyarak metroya bindikleri görüldü.İstanbullular karardan memnunKöpeğiyle metroda seyahat eden Menekşe Bayram, "Uygulamada küçük köpeklerin de ağızlık takılması gerekiyor. Ağızlık olmadığı için kendi köpeğimi çantaya koydum. Bu uygulama evcil hayvan sahipleri için çok güzel oldu. Köpekle veterinere giderken, 300 TL taksi parası verdim. Şimdi istediğim yere kedimle, köpeğimle gidebileceğim. Özellikle veterinerlere giderken, mesire alanlarına giderken, aileme giderken, çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi her yere metroyla gidebileceğim" dedi.Metro kullanan Mahmut Kaya "Olması gereken buydu. Hayvanların kimseye zararı yok. Köpeklerin ağızlık ve tasmayla taşınmasında sıkıntı yok. Hayvanların kimseye zararı yok zaten. Bazı köpeklerin ağızlıkla çıkması daha faydalı olur. Ben de metroda köpek görmekten mutlu oldum. Hanımefendinin arkadaşı gibi o da binmiş metroya" diye konuştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, "Kediler ve kuşlar günün her saati bütün ulaşım sisteminde istedikleri saatte yararlanabiliyorlar. İstedikleri saatte kafese, konularak toplu taşıma araçlarına bindirilebiliyor. Küçük köpekler dediğimiz, aslında 5 kilogram altındaki köpekler istedikleri saatte bütün ulaşım sisteminden yararlanabiliyorlar ancak tasmaları ve ağızlıkları olmak zorunda. 5 kilogram üzerindeki köpekler günün pik saatleri dediğimiz saatlerde yani sabah 07.00-10.00 ila 16.00-20.00 arasında kullanamayacaklar. Kafese sığabilen bütün hayvanlar 5 kilogram ve altı hayvanlardır. Bunun kontrollerini güvenlik görevlilerimizle yapıyor olacağız. Hijyen ile ilgili de hayvan sahiplerinin sorumlulukları var. Aksi durumlarda, gerekli işlemleri, ihmal varsa da ceza uygulamalarını yapıyor olacağız" dedi.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kafes, evcil hayvan
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kafes, evcil hayvan

İstanbul'da evcil hayvanlarla yolculuk başladı: Boyutta kriter 'kafes'

13:57 11.10.2022
© AAİstanbul metrosu, metro
İstanbul metrosu, metro - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 3 Ekim'de toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanlarla birlikte seyahat edebilme şartlarını yeniden düzenledi. Düzenlemeyle evcil hayvan sahipleri, kuş ile kedi kafes içerisinde, 5 kilogram altı köpekler ise tasma ve ağızlıklı olmaları şartıyla hayvanlarıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.
İstanbul'da evcil hayvanların toplu taşımayla seyahat etmesine yönelik uygulama başladı.
Düzenlemeyle evcil hayvan sahipleri; kuş ile kedi kafes içerisinde, 5 kilogram altı köpekler ise tasma ve ağızlıklı olmaları şartıyla hayvanlarıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. 5 kilogram üzeri köpekler ise belirli saatlerde toplu ulaşım araçlarına alınabilecek. Düzenleme sonrası şartları yerine getiren evcil hayvan sahipleri, toplu taşıma araçlarına hayvanları ile binmeye başladı. Bazı kişilerin, ağızlığı olmayan köpeklerini hayvan taşıma çantasına koyarak metroya bindikleri görüldü.

İstanbullular karardan memnun

Köpeğiyle metroda seyahat eden Menekşe Bayram, "Uygulamada küçük köpeklerin de ağızlık takılması gerekiyor. Ağızlık olmadığı için kendi köpeğimi çantaya koydum. Bu uygulama evcil hayvan sahipleri için çok güzel oldu. Köpekle veterinere giderken, 300 TL taksi parası verdim. Şimdi istediğim yere kedimle, köpeğimle gidebileceğim. Özellikle veterinerlere giderken, mesire alanlarına giderken, aileme giderken, çok sıkıntı çekiyorduk. Şimdi her yere metroyla gidebileceğim" dedi.
Metro kullanan Mahmut Kaya "Olması gereken buydu. Hayvanların kimseye zararı yok. Köpeklerin ağızlık ve tasmayla taşınmasında sıkıntı yok. Hayvanların kimseye zararı yok zaten. Bazı köpeklerin ağızlıkla çıkması daha faydalı olur. Ben de metroda köpek görmekten mutlu oldum. Hanımefendinin arkadaşı gibi o da binmiş metroya" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, "Kediler ve kuşlar günün her saati bütün ulaşım sisteminde istedikleri saatte yararlanabiliyorlar. İstedikleri saatte kafese, konularak toplu taşıma araçlarına bindirilebiliyor. Küçük köpekler dediğimiz, aslında 5 kilogram altındaki köpekler istedikleri saatte bütün ulaşım sisteminden yararlanabiliyorlar ancak tasmaları ve ağızlıkları olmak zorunda. 5 kilogram üzerindeki köpekler günün pik saatleri dediğimiz saatlerde yani sabah 07.00-10.00 ila 16.00-20.00 arasında kullanamayacaklar. Kafese sığabilen bütün hayvanlar 5 kilogram ve altı hayvanlardır. Bunun kontrollerini güvenlik görevlilerimizle yapıyor olacağız. Hijyen ile ilgili de hayvan sahiplerinin sorumlulukları var. Aksi durumlarda, gerekli işlemleri, ihmal varsa da ceza uygulamalarını yapıyor olacağız" dedi.
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