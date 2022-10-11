https://sputniknews.com.tr/20221011/iletisim-baskanligi-dezenformasyon-bulteni-yayimlamaya-basladi-1062201174.html

İletişim Başkanlığı, 'Dezenformasyon Bülteni' yayımlamaya başladı

İletişim Başkanlığı, 'Dezenformasyon Bülteni' yayımlamaya başladı

İletişim Başkanlığı, dezenformasyon ve yalan haberlere karşı kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı. Her hafta... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T19:49+0300

2022-10-11T19:49+0300

2022-10-11T19:50+0300

dünya

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Dezenformasyon Bülteni" yayımlamaya başladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bültene "www.iletisim.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.Her hafta pazartesi günü yayımlanacak bültende, kamuoyunda yayılan dezenformatif ve yalan haber içeriklerine dair doğru ve gerçek bilgilere yer verileceği belirtildi. TBülten, İletişim Başkanlığı'n'ın Twitteer hesabından "Başkanlığımızca hazırlanan "Dezenformasyon Bülteni" ile yalan ve çarpıtmalara karşı gerçeği ve doğruyu kamuoyu ile paylaşıyoruz" ifadeleriyle yayımlandı.1-8 Ekim tarihlerine yönelik ilk bültende, "656 yıllık camiye PVC pencere taktılar", "Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti", "Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor", "Doğalgaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" başlıklı haberler "haftanın yalan haberleri" olarak yer aldı.'656 yıllık camiye PVC pencere taktılar' başlıklı haberBültende, "656 yıllık camiye PVC pencere taktılar" başlıklı habere ilişkin, "Bahsi geçen camiye daha önce cemaatin izinsiz taktırdığı PVC pencereler, 6 yıl önce restorasyon çalışmalarıyla sökülmüştür. Halen restorasyon çalışmaları süren camide PVC pencere yoktur" ifadelerine yer verildi.'Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti'"Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılında 58 milyon 17 bin lira faiz geliri elde etti" başlıklı haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, kurumun harcama birimlerine ait muhasebe kayıtlarının yönetmelik hükümlerine göre tutulduğu bildirildi.Bültende, "Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor" başlıklı haberin de doğru olmadığı kaydedilerek, 5 Eylül 2019'da Madra Çayı'nda göçmenlerin hayatını tehlikeye atacak manevralar yapan botun Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurularak bottakilerin emniyetli şekilde sahile taşındığı vurgulandı."Doğalgaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var" haberinin de yalanlandığı bültende, BOTAŞ verilerine göre hem Tuz Gölü hem de Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nde depo doluluk oranının yüzde 100 olduğu ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221010/enerji-bakani-donmezin-moskova-temaslarinda-gundem-dogalgaz-1062150903.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı