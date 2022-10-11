https://sputniknews.com.tr/20221011/hindistan-nukleer-baslik-takilabilen-kitalararasi-balistik-fuze-denemesi-icin-hazirliklara-basladi-1062194134.html

Hindistan, nükleer başlık takılabilen kıtalararası balistik füze denemesi için hazırlıklara başladı

Hindistan, nükleer başlık takılabilen kıtalararası balistik füze denemesi için hazırlıklara başladı

Ukrayna krizinden ders çıkaran Hindistan'ın özellikle Çin'e karşı Agni-6 denemelerine hazırlandığı, basına yansıdı. Nükleer savaş başlığı taşıyabilen Agni... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T20:22+0300

2022-10-11T20:22+0300

2022-10-11T21:09+0300

dünya

kıtalararası balistik füze (icbm)

hindistan

agni-v

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Hindistan'ın 2011'de üzerinde çalışmaya başladığı ve ilk gerçek kıtalararası balistik füzesi (ICBM) olmasını amaçladığı 10 bin kilometre menzilli Agni-6'yı 3 yıl içinde denemeye hazırlandığı belirtildi.'Agni-6'yı denemeye başlama hazırlıkları yoğunlaştı'Udaipur Kiran'ın haberinde, Hindistan'ın Ukrayna krizinin Rusya operasyonu aşamasından ders çıkardığı ve balistik füze menzilini 5 binden 10 bine çıkaran Agni-6'yı denemeye başlama hazırlıklarını yoğunlaştırdığı aktarıldı. 3 deneme hazırlığından söz edilen haberde, eşzamanlı olarak birden fazla hedefi vurmaya yönelik en az 10 savaş başlığı taşıyabilen Agni-6'ya, 5 bin km menzilli Agni-5 gibi nükleer başlık takılabileceği kaydedildi. Çin'in tamamını kapsama alanına almak içinHindistan'ın nükleer yetenekli, Orta Menzilli Balistik Füzesi (IRBM) Agni-5'in menzili bile Çin'in önemli şehirleri Pekin, Guangzhou, Şanghay ve Hong Kong'u kapsamaya yetiyor. Yanısıra tüm Asya ülkelerini, Afrika ve Avrupa'nın bazı bölgelerini kontrolü altına alabiliyor. ICBM sahibi ülkeler kulübünün kapısındaHabere göre Hindistan topraklarını güvence, Çin'in en ücra bölgelerini kontrol altına alabilecek Agni-6 ile Hindistan da ABD, Rusya, Fransa ve Çin'den sonra resmen ICBM sahibi ülkeler kulübüne katılacak.Minimum 10 bin kilometre menzilli Agni-6'yı denizaltıdan fırlatma teknolojisi de geliştiriliyor.

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https://sputniknews.com.tr/20220316/hindistandan-kazara-firlatilan-fuzeye-pakistanin-misillemede-bulunmasinin-esiginden-donuldu-1054770249.html

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kıtalararası balistik füze (icbm), hindistan, agni-v