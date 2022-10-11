https://sputniknews.com.tr/20221011/hastalara-kotu-muamele-goruntuleriyle-ilgili-konusan-bakan-koca-hastane-sucu-adeta-gizlenmis-1062179183.html

Hastalara kötü muamele görüntüleriyle ilgili konuşan Bakan Koca: 'Hastane, suçu adeta gizlemiş'

Hastalara kötü muamele görüntüleriyle ilgili konuşan Bakan Koca: 'Hastane, suçu adeta gizlemiş'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’da bir özel hastanede hastalara yönelik kötü muamele görüntülerine ilişkin konuştu. Bakan Koca kendilerinin videoların... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T11:59+0300

2022-10-11T11:59+0300

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politika

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

hastane

hasta

suç

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İstanbul İçerenköy’de bir özel hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı ve konuşamayacak durumda olan hastaya hakaret edip yüzüne para attığı görüntülerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayın 9 ay önce gerçekleştiğini, bakanlığın videoların yayınlanması sonrasında harekete geçtiğini anlattı.Bakan Koca “Her şeyden önce o görüntülerin kabul edilebilir bir tarafı yok. Toplum vicdanını yaralayan görüntülerdi. Biz hemen hızlı aksiyon aldık, müfettişler görevlendirdik. Soruşturmanın erken dönemde bitmesini bekliyoruz. Her bir sağlık tesisimiz vatandaşımızın istifade ettiği nadide müesseselerdir. Hizmete yeniden açılması için en hızlı şekilde soruşturmayı tamamlamaya çalışıyoruz. Soruşturma bittikten sonra da zaten yapılması gereken neyse yapılmış olur” dedi‘Hastane görevlileri işten çıkarmış ama bize bildirmemiş’Bakan Koca Sağlık çalışanlarının olay sonrası hastane tarafından görevden çıkarıldıklarını fakat bakanlığa her hangi bir bilgi verilmediğini belirterek “Bu olay dokuz ay önce oluyor, ancak hastaneden bu olayla ilgili bize herhangi bir bildirim yapılmadığını demin söylemiştim. Görüntüler sosyal medyada yayınlandığında Bakanlığın konudan bilgisi oldu ve derhal harekete geçtik. Hastane olaydaki suçluları işten çıkarıyor ama bize bildirmiyor. Olay bakanlığa bildirilmediği için belki de bu kişiler başka hastanelerde bu suçları işlemeye devam edecek. Bakanlık olarak benim bununla ilgili tedbir almam gerekiyor. Dolayısıyla Bakanlığa bildirim yapılmadığı için suçlu adeta gizlenmiş oluyor. Sağlık hizmetinde bir güven sorunu ortaya çıkmış oluyor. Soruşturmanın selameti ve bu noktadaki ihmalden dolayı biz geçici kapatma kararı verdik. Hastane ne yapmalıydı? Öncelikle durumu bakanlığa bildirmeliydi. Savcılığa da suç duyurusunda bulunup bu kişileri işten çıkarmalıydı. Oysa olaydan dokuz ay sonra haberimiz oluyor” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/bayindirdan-hastaya-eziyet-goruntulerine-aciklama-o-tarihte-sorumlular-gorevden-el-cektirildi-1061994734.html

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, hastane, hasta, suç