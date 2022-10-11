https://sputniknews.com.tr/20221011/goc-idaresinden-yabancilarin-adres-beyanlari-hakkinda-duyuru-idari-ve-adli-islemler-yapilmaktadir-1062207275.html
Göç İdaresi'nden yabancıların adres beyanları hakkında duyuru: İdari ve adli işlemler yapılmaktadır
Göç İdaresi'nden yabancıların adres beyanları hakkında duyuru: İdari ve adli işlemler yapılmaktadır
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların adres beyanlarına ilişkin bir basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada "Gerçeğe aykırı adres beyanında... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T23:16+0300
2022-10-11T23:16+0300
2022-10-11T23:16+0300
türkiye
göç idaresi
içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü
adres
adres kaydı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059843311_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72a4b5de472bb27b511e730b88dacc01.jpg
Göç İdaresi Başkanlığı, 'Yabancıların Adres Beyanları Hakkında Basın Duyurusu' başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50’nci maddesine göre yazılı beyan esastır."Ülkemizde vatandaşlarımızın ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemleri Nüfus Müdürlükleri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir.Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir.Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1059843311_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c6bc641a773a3c77d6ed73de93ea569b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, adres, adres kaydı
göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, adres, adres kaydı
Göç İdaresi'nden yabancıların adres beyanları hakkında duyuru: İdari ve adli işlemler yapılmaktadır
Abone ol
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların adres beyanlarına ilişkin bir basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada "Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" denildi.
Göç İdaresi Başkanlığı, 'Yabancıların Adres Beyanları Hakkında Basın Duyurusu' başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50’nci maddesine göre yazılı beyan esastır.
"Ülkemizde vatandaşlarımızın ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemleri Nüfus Müdürlükleri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir.
Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir.
Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."