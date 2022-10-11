https://sputniknews.com.tr/20221011/goc-idaresinden-yabancilarin-adres-beyanlari-hakkinda-duyuru-idari-ve-adli-islemler-yapilmaktadir-1062207275.html

Göç İdaresi'nden yabancıların adres beyanları hakkında duyuru: İdari ve adli işlemler yapılmaktadır

Göç İdaresi'nden yabancıların adres beyanları hakkında duyuru: İdari ve adli işlemler yapılmaktadır

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yabancıların adres beyanlarına ilişkin bir basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada "Gerçeğe aykırı adres beyanında... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T23:16+0300

2022-10-11T23:16+0300

2022-10-11T23:16+0300

türkiye

göç idaresi

içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü

adres

adres kaydı

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Göç İdaresi Başkanlığı, 'Yabancıların Adres Beyanları Hakkında Basın Duyurusu' başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50’nci maddesine göre yazılı beyan esastır."Ülkemizde vatandaşlarımızın ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemleri Nüfus Müdürlükleri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir.Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir.Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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göç idaresi, içişleri bakanlığı göç idaresi genel müdürlüğü, adres, adres kaydı