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G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
G7 liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonu mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T18:22+0300
2022-10-11T18:25+0300
rusya
g7
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G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini bildirdi.
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rusya, g7
rusya, g7

G7 liderlerinden Rusya'ya kınama

18:22 11.10.2022 (güncellendi: 18:25 11.10.2022)
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G7 liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonu mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.
G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini bildirdi.
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