https://sputniknews.com.tr/20221011/g7-liderlerinden-rusyaya-kinama-1062196442.html
G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
G7 liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonu mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T18:22+0300
2022-10-11T18:22+0300
2022-10-11T18:25+0300
rusya
g7
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G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini bildirdi.
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G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
18:22 11.10.2022 (güncellendi: 18:25 11.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
G7 liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonu mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.
G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini bildirdi.