https://sputniknews.com.tr/20221011/fransiz-vekil-mariani-abd-avrupadaki-hakimiyetini-artirmak-icin-ukraynadaki-savasi-kullaniyor-1062206233.html
Fransız vekil Mariani: ABD, Avrupa'daki hakimiyetini artırmak için Ukrayna'daki savaşı kullanıyor
Fransız vekil Mariani: ABD, Avrupa'daki hakimiyetini artırmak için Ukrayna'daki savaşı kullanıyor
ABD'nin Ukrayna krizini Avrupa'daki ekonomik egemenliğini artırmak için kullandığını ifade eden Fransız milletvekili Mariani, "AB, Rus gaz tedarikini azaltma... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T22:39+0300
2022-10-11T22:39+0300
2022-10-11T22:39+0300
ukrayna krizi
thierry mariani
sputnik
abd
avrupa
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Avrupa Parlamentosu'nda Fransız milletvekili Thierry Mariani, Sputnik’e demecinde ABD’nin Avrupa'daki ekonomik egemenliğini güçlendirmek için 'Ukrayna'daki savaşı' kullandığını ve Fransa'nın bunu yeni yeni anlamaya başladığını söyledi.Mariani, "Fransa ekonomi bakanı sonunda ABD'nin Ukrayna'daki savaşı Avrupa'daki ekonomik egemenliğini artırmak için kullandığını anladı" dedi.Milletvekili, Ukrayna'daki özel askeri operasyon başlamadan önce Rusya'nın AB ülkelerinin enerji tüketiminin dörtte birini sağladığını ve Avrupa'da kullanılan gazın yüzde 45'ini karşıladığını anımsatarak, “AB, Rus gaz tedarikini azaltma niyetini açıklar açıklamaz ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan LNG'sini Avrupa pazarlarına tedarik etme fırsatını değerlendirmeye başladı. İlk açıklamalar 2022 Mart ayında bu anlaşmaları çok kötü bir şekilde kontrol eden Avrupa Komisyonu ile birlikte yapıldı” diye konuştu.Fransızların Ukrayna'daki krizin maliyetini artık daha iyi anladıklarına vurgu yapan milletvekili, tüm küresel işletmeler pazarlarda yerlerini alırken, Avrupalı işletmelerin Brüksel'in etkisiz yaptırımları nedeniyle zayıfladığını kaydetti.Daha önce Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire parlamentodaki konuşmasında, Ukrayna'daki ihtilafın Avrupa'nın zayıflamasına ve LNG'sini Avrupa'daki tüketicilere 4 kat daha yüksek bir fiyata satan ABD'nin egemenliğine yol açmaması gerektiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220511/eski-fransiz-asker-ukraynada-ukrayna-silahli-kuvvetlerinin-savas-suclarina-tanik-oldum-1056291553.html
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thierry mariani, sputnik, abd, avrupa
thierry mariani, sputnik, abd, avrupa
Fransız vekil Mariani: ABD, Avrupa'daki hakimiyetini artırmak için Ukrayna'daki savaşı kullanıyor
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ABD'nin Ukrayna krizini Avrupa'daki ekonomik egemenliğini artırmak için kullandığını ifade eden Fransız milletvekili Mariani, "AB, Rus gaz tedarikini azaltma niyetini açıklar açıklamaz ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan LNG'sini Avrupa pazarlarına tedarik etme fırsatını değerlendirmeye başladı" ifadelerini kullandı.
Avrupa Parlamentosu'nda Fransız milletvekili Thierry Mariani, Sputnik’e demecinde ABD’nin Avrupa'daki ekonomik egemenliğini güçlendirmek için 'Ukrayna'daki savaşı' kullandığını ve Fransa'nın bunu yeni yeni anlamaya başladığını söyledi.
Mariani, "Fransa ekonomi bakanı sonunda ABD'nin Ukrayna'daki savaşı Avrupa'daki ekonomik egemenliğini artırmak için kullandığını anladı" dedi.
Milletvekili, Ukrayna'daki özel askeri operasyon başlamadan önce Rusya'nın AB ülkelerinin enerji tüketiminin dörtte birini sağladığını ve Avrupa'da kullanılan gazın yüzde 45'ini karşıladığını anımsatarak, “AB, Rus gaz tedarikini azaltma niyetini açıklar açıklamaz ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan LNG'sini Avrupa pazarlarına tedarik etme fırsatını değerlendirmeye başladı. İlk açıklamalar 2022 Mart ayında bu anlaşmaları çok kötü bir şekilde kontrol eden Avrupa Komisyonu ile birlikte yapıldı” diye konuştu.
Fransızların Ukrayna'daki krizin maliyetini artık daha iyi anladıklarına vurgu yapan milletvekili, tüm küresel işletmeler pazarlarda yerlerini alırken, Avrupalı işletmelerin Brüksel'in etkisiz yaptırımları nedeniyle zayıfladığını kaydetti.
Daha önce Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire parlamentodaki konuşmasında, Ukrayna'daki ihtilafın Avrupa'nın zayıflamasına ve LNG'sini Avrupa'daki tüketicilere 4 kat daha yüksek bir fiyata satan ABD'nin egemenliğine yol açmaması gerektiğini belirtmişti.