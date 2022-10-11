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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221011/fransada-uzun-akaryakit-kuyrugu--1062170485.html
Fransa'da uzun akaryakıt kuyruğu
Fransa'da uzun akaryakıt kuyruğu
Fransa'nın Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T02:13+0300
2022-10-11T02:13+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
akaryakıt
enerji
kriz
benzin
benzin istasyonu
kuyruk
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Fransa'da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30 kadarında akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle Goussainville'de birçok mağazanın bulunduğu bir alanda yer alan benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.İsmini ve soyadını vermek istemeyen benzin istasyonu çalışanı, AA muhabirine, kentin tüm benzin istasyonlarının kapalı olduğunu, yerel saatle 15.00'te kendi benzin istasyonlarına akaryakıt teslimatı gerçekleştiğini ifade etti.O saatten bu yana herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması adına polislerin trafiği düzenlediğini anlatan çalışan, müşteriler arasında akaryakıt alımı sırasında tartışan ve kavga edenler de olduğunu kaydetti.Benzinlik çalışanı, bir günde kazançlarını 3'e katladıklarını vurguladı.Müşteriler bu istasyondan akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5 saat bekledi.Kuyrukta bekleyenlerden Tony ve Marie, Arnouville'den akaryakıt almak için birlikte geldiklerini ve uzun süredir beklediklerini anlattı.Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/almanyada-sirket-iflaslari-enerji-kriziyle-hizla-artiyor-1062167423.html
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fransa, akaryakıt, enerji, kriz, benzin, benzin istasyonu, kuyruk
fransa, akaryakıt, enerji, kriz, benzin, benzin istasyonu, kuyruk

Fransa'da uzun akaryakıt kuyruğu

02:13 11.10.2022
© AAFransa'nın Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Fransa'nın Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Fransa'nın Goussainville kentinde bir benzin istasyonunda vatandaşlar akaryakıt almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Fransa'da benzin istasyonlarının yaklaşık yüzde 30 kadarında akaryakıt tedarik sıkıntısı yaşanması nedeniyle Goussainville'de birçok mağazanın bulunduğu bir alanda yer alan benzin istasyonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.
İsmini ve soyadını vermek istemeyen benzin istasyonu çalışanı, AA muhabirine, kentin tüm benzin istasyonlarının kapalı olduğunu, yerel saatle 15.00'te kendi benzin istasyonlarına akaryakıt teslimatı gerçekleştiğini ifade etti.
O saatten bu yana herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması adına polislerin trafiği düzenlediğini anlatan çalışan, müşteriler arasında akaryakıt alımı sırasında tartışan ve kavga edenler de olduğunu kaydetti.
Benzinlik çalışanı, bir günde kazançlarını 3'e katladıklarını vurguladı.
Müşteriler bu istasyondan akaryakıt alabilmek için ortalama 1,5 saat bekledi.
Kuyrukta bekleyenlerden Tony ve Marie, Arnouville'den akaryakıt almak için birlikte geldiklerini ve uzun süredir beklediklerini anlattı.
Marie, Fransa'da ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığının altını çizdi.
Almanya - Berlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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