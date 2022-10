https://sputniknews.com.tr/20221011/fatih-altayli-artik-istanbulda-pek-az-taksi-bolca-sari-eskiya-var-1062187763.html

Fatih Altaylı: Artık İstanbul’da pek az taksi, bolca sarı eşkıya var

Fatih Altaylı: Artık İstanbul’da pek az taksi, bolca sarı eşkıya var

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul'daki taksici sorununa yönelik, "Birisi şu İstanbul’daki taksi sorununa Allah aşkına el atsın.Artık İstanbul’da pek az... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-11T14:36+0300

2022-10-11T14:36+0300

2022-10-11T14:36+0300

türkiye

fatih altaylı

taksi

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048919469_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_239d6f86508d9e9e2376aa660d35629b.jpg

Fatih Altaylı bugünkü yazısında, İstanbul'daki taksici sorununu yazdı.Taksicilerin müşteri seçtiğini belirten Altaylı ",Genelde Taksim, Laleli, Mecidiyeköy Cevahir alışveriş merkezi gibi özellikle Arap turistlerin yoğun olduğu bölgelerde konuşlanıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Altaylı'nın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:"İşleri turist dolandırmak.Taksim’de bizim gazetenin önünde her gün kavga var.50 liralık yol için 100 dolar istiyorlar.Birisi şu İstanbul’daki taksi sorununa Allah aşkına el atsın.Artık İstanbul’da pek az taksi, bolca sarı eşkıya var.Özellikle de kentin merkezinde.Bunların Türk müşteri ile pek alakaları yok.Hepsi turist peşinde.Genelde Taksim, Laleli, Mecidiyeköy Cevahir alışveriş merkezi gibi özellikle Arap turistlerin yoğun olduğu bölgelerde konuşlanıyorlar.İşleri turist dolandırmak.Taksim’de bizim gazetenin önünde her gün kavga var.50 liralık yol için 100 dolar istiyorlar.Olay çıkıyor.Bu taksiler çift çift geziyorlar ve olay çıktığında turistin etrafını sarıp, argo tabir ile boğuntuya getiriyorlar. Turist canını kurtarmak için parayı vermek zorunda kalıyor.Bu taksileri yolda görürseniz asla durmuyorlar.Bir an önce yeniden karargah haline getirdikleri yukarıda saydığım bölgelere ulaşıp, yeni bir turisti söğüşlemek için hızla yerlerine dönüyorlar.Türk vatandaşları ile tek alakaları, yolda bir Türk sürücü ile sorun yaşarlarsa onu kadın erkek demeden dövmekten ibaret.Bunlara doğru düzgün bir denetim falan da yok.Benim saydığım yerlerde konuşlandıklarını da herkes biliyor ama buralarda ne bir polis ne bir denetim.Denetim olsa evrak sormaya gerek yok. Zaten tipine bakıp lisansını iptal edersin ama zaten çoğu lisanssız.Plaka sahipleri otomobillerini İstanbul’un bildik, efendi taksicilerine değil, bu serserilere kiralamayı tercih ediyorlar çünkü daha fazla yevmiye veriyorlar.Bu yüzden de düzgün taksici esnafı iş bulamıyor. Kiralayacak taksi plakalı otomobil bulamıyor.Kötü şoför iyi şoförü kovuyor.Ve AK Parti’nin kontrolündeki İBB Meclisi, bu rezaleti bir nebze olsun zapturapt altına alacak taksi projesine bir türlü izin vermiyor.İstanbullu çileden çıkıp tehlikeye dönüşen bu duruma katlanmak zorunda bırakılıyor."

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih altaylı, taksi, istanbul