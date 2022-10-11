https://sputniknews.com.tr/20221011/evini-terk-etmeyen-3-yerliye-suudi-arabistanin-sehir-projesine-engel-olduklari-icin-idam-cezasi-1062183891.html
Evini terk etmeyen 3 yerliye, Suudi Arabistan'ın şehir projesine engel oldukları için idam cezası
Evini terk etmeyen 3 yerliye, Suudi Arabistan'ın şehir projesine engel oldukları için idam cezası
Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık dev mega şehir projesi Neom'un kurulacağı bölgedeki evlerini boşaltmayan 3 yerli kabile üyesi idam cezasına çarptırıldı. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:25+0300
2022-10-11T13:25+0300
2022-10-11T13:26+0300
dünya
suudi arabistan
çöl
yerli
proje
mega proje
idam cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103296/87/1032968798_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_eeac2fc8833a29eca2fa8576fcde0501.jpg
Suudi Arabistan'da Howeitat kabilesinden üç yerli, 500 milyar dolarlık mega kent Neom'un inşa edilecek bölgede bulunan evlerini terk etmeyi reddettikleri için ölüme mahkum edildi.Projenin gerçekleştirilebilmesi için yerlerinden edilen Howeitat kabilesi üyesi Shadli, Atallah ve Ibrahim al-Howeiti, 2020 yılında Suudi Arabistan Özel Yetkili Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Mahkeme huzuruna çıkarılan üç kişi, 2 Ekim'de ölüm cezasına çarptırıldı.İngiltere merkezli Alqst insan hakları örgütü, konuya dair yaptığı paylaşımda "Aile üyeleri, Neom'un inşası gerekçesiyle tahliyeye karşı çıktıkları için 2020'de gözaltına alındı. Verilen cezaları kınıyor ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.Middle East Eye'ın haberine göre Shadli'nin kardeşi 43 yaşındaki Abdul Rahim, Nisan 2020'de Tebük eyaleti sakinlerinin zorla yerinden edilmesini protesto ettiği sırada Suudi güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.Howeitat kabilesi üyeleri, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapması planlanan Neom'un inşası için zorla yerlerinden edildikleri için sık sık protestolar düzenliyor.Daha önce de söz konusu üç kişinin aile üyesi olan Abdulilah ve Abdullah Dukhail isimli iki kişi protestolara destek verme suçlamasıyla 50 yıl hapis ve 50 yıl seyahat yasağına çarptırılmıştı.Suudi Arabistan yönetimi Tabuk vilayetinde kurulacak Neom'un New York şehrinden 33 kat daha fazla büyüklükte olmasını ve merkezinde yine aynı isimle bir akıllı şehir yer almasını planlıyor.Neom, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın petrole olan bağımlılığını azaltmak ve turizm ve teknoloji gibi alanlarda ilgi merkezi kılma planları dahilinde bulunuyor.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103296/87/1032968798_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_239d4c28c489759ad18db19a6333a117.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, çöl, yerli, proje, mega proje, idam cezası
suudi arabistan, çöl, yerli, proje, mega proje, idam cezası
Evini terk etmeyen 3 yerliye, Suudi Arabistan'ın şehir projesine engel oldukları için idam cezası
13:25 11.10.2022 (güncellendi: 13:26 11.10.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık dev mega şehir projesi Neom'un kurulacağı bölgedeki evlerini boşaltmayan 3 yerli kabile üyesi idam cezasına çarptırıldı.
Suudi Arabistan'da Howeitat kabilesinden üç yerli, 500 milyar dolarlık mega kent Neom'un inşa edilecek bölgede bulunan evlerini terk etmeyi reddettikleri için ölüme mahkum edildi.
Projenin gerçekleştirilebilmesi için yerlerinden edilen Howeitat kabilesi üyesi Shadli, Atallah ve Ibrahim al-Howeiti, 2020 yılında Suudi Arabistan Özel Yetkili Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.
Mahkeme huzuruna çıkarılan üç kişi, 2 Ekim'de ölüm cezasına çarptırıldı.
İngiltere merkezli Alqst insan hakları örgütü, konuya dair yaptığı paylaşımda "Aile üyeleri, Neom'un inşası gerekçesiyle tahliyeye karşı çıktıkları için 2020'de gözaltına alındı. Verilen cezaları kınıyor ve serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.
Middle East Eye'ın haberine
göre Shadli'nin kardeşi 43 yaşındaki Abdul Rahim, Nisan 2020'de Tebük eyaleti sakinlerinin zorla yerinden edilmesini protesto ettiği sırada Suudi güçleri tarafından vurularak öldürülmüştü.
Howeitat kabilesi üyeleri, 2029 Asya Kış Oyunları'na ev sahipliği yapması planlanan Neom'un inşası için zorla yerlerinden edildikleri için sık sık protestolar düzenliyor.
Daha önce de söz konusu üç kişinin aile üyesi olan Abdulilah ve Abdullah Dukhail isimli iki kişi protestolara destek verme suçlamasıyla 50 yıl hapis ve 50 yıl seyahat yasağına çarptırılmıştı.
Suudi Arabistan yönetimi Tabuk vilayetinde kurulacak Neom'un New York şehrinden 33 kat daha fazla büyüklükte olmasını ve merkezinde yine aynı isimle bir akıllı şehir yer almasını planlıyor.
Neom, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın petrole olan bağımlılığını azaltmak ve turizm ve teknoloji gibi alanlarda ilgi merkezi kılma planları dahilinde bulunuyor.