https://sputniknews.com.tr/20221011/erdogan-canakkale-ayvacik-kucukkuyu-yolu-assos-ve-troya-tunelleri-acilis-torenine-katiliyor-1062187027.html
Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük
Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T14:26+0300
2022-10-11T14:26+0300
2022-10-11T14:58+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
çanakkale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062190295_0:60:1201:735_1920x0_80_0_0_89d2d7f491ae7f6664d4f63cffa47af5.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1062190295_70:0:1129:794_1920x0_80_0_0_829db1450bb096519b531e87541c1fd7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çanakkale
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çanakkale
Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük
14:26 11.10.2022 (güncellendi: 14:58 11.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Bu eserimizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ederim.
Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz.
Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük.