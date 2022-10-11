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https://sputniknews.com.tr/20221011/erdogan-canakkale-ayvacik-kucukkuyu-yolu-assos-ve-troya-tunelleri-acilis-torenine-katiliyor-1062187027.html
Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük
Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T14:26+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
çanakkale
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çanakkale
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çanakkale

Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük

14:26 11.10.2022 (güncellendi: 14:58 11.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, "Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Bu eserimizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ederim.
Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz.
Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük.
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