https://sputniknews.com.tr/20221011/erdogan-canakkale-ayvacik-kucukkuyu-yolu-assos-ve-troya-tunelleri-acilis-torenine-katiliyor-1062187027.html

Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük

Erdoğan: Kaz Dağları'na en ufak zarar vermeden 50 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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2022-10-11T14:26+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

çanakkale

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

türkiye

çanakkale

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, çanakkale