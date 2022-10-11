https://sputniknews.com.tr/20221011/disisleri-bakani-cavusoglu-uzlasi-saglanmasi-icin-suriye-rejimi-ile-diyalog-saglanmali-1062179734.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı" açıklamasında bulundu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T11:58+0300
2022-10-11T11:58+0300
2022-10-11T12:37+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
suriye
rusya
suriye ordusu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Saçmalamaya başladılar. Eğreti ata binen çabuk düşer. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın. Kalimera (Günaydın) diyoruz. Karşında güçlü bir Türkiye var. Nefret kin kusuyorsun. Tarihte Türk askeri sizi denize denize döktü, hazmedememişsin her yerde Türk düşmanlığı yapıyorsun. Dünya da karşımıza dikilse ülkemizi korumak zorundayız. Kim olursa olsun" değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna kriziyle ilgili Çavuşoğlu, "Maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Üçüncü ülkelerin müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya’nın bu bölgeleri ilhakı için referandum yapması ve seferberlik ilan edilmesi atılan adımları daha da zorlaştırdı." dedi.Türkiye'nin en başından beri uluslararası hukuka uygun ilkeli politika izlediğini aktaran Çavuşoğlu "Biz en başından beri ilkeli bir politika izledik. Rusya'nı da hoşuna gitmeyen kararlar aldık ama Avrupa adar değil. Batı'ya uysaydık tahıl anlaşmasını gerçekleştiremezdik. Rusya ile ilişkilerin kesilmesinin faturalarını görüyoruz. Herkesin etkilenmesi kaçınılmaz. Doğalgaz fiyatlarını görüyoruz. Ancak Türkiye doğalgaz sıkıntısı çekmiyor, diğer ülkelerde bu durum var" dedi.Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara 'asla' katılmadıklarını bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımlara asla katılmıyoruz. Uygulanabilir bir ateşkes, adil bir barış olmalı Ukrayna için. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" diye konuştu.Suriye ile görüşme olacak mı?Suriye'deki savaşın bedelinin en çok Türkiye'nin ödediğini belirten Bakan Çavuşoğlu konu hakkında şöyle konuştu:Ermenistan'la ilişkilerErmenistan'la ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Ermenistan ile Azerbaycan'ın bir barışa imza atması lazım. Ermenistan provokasyonlara son vermeli. İki ülke ile sürekli temaslardayız. Barış anlaşmasını da Azerbaycan teklif etti, tek derdi işgal edilen toprakların geri alınmasıydı. Barış ve diyalog konusunda biz samimiyiz" ifadelerini kullandı.
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mevlüt çavuşoğlu, suriye, rusya, suriye ordusu
mevlüt çavuşoğlu, suriye, rusya, suriye ordusu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı
11:58 11.10.2022 (güncellendi: 12:37 11.10.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uzlaşı sağlanması için Suriye rejimi ile diyalog sağlanmalı" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Türkiye'nin küresel aktör olmasından rahatsız. Saçmalamaya başladılar. Eğreti ata binen çabuk düşer. Benim arkamda ABD var AB var deyip durmayın. Kalimera (Günaydın) diyoruz. Karşında güçlü bir Türkiye var. Nefret kin kusuyorsun. Tarihte Türk askeri sizi denize denize döktü, hazmedememişsin her yerde Türk düşmanlığı yapıyorsun. Dünya da karşımıza dikilse ülkemizi korumak zorundayız. Kim olursa olsun" değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna kriziyle ilgili Çavuşoğlu, "Maalesef müzakere ve barış sürecinden uzaklaşıldı, bu fırsat kaçırıldı. Üçüncü ülkelerin müdahalelerin olduğunu görüyoruz. Özellikle Rusya’nın bu bölgeleri ilhakı için referandum yapması ve seferberlik ilan edilmesi atılan adımları daha da zorlaştırdı." dedi.
Türkiye'nin en başından beri uluslararası hukuka uygun ilkeli politika izlediğini aktaran Çavuşoğlu "Biz en başından beri ilkeli bir politika izledik. Rusya'nı da hoşuna gitmeyen kararlar aldık ama Avrupa adar değil. Batı'ya uysaydık tahıl anlaşmasını gerçekleştiremezdik. Rusya ile ilişkilerin kesilmesinin faturalarını görüyoruz. Herkesin etkilenmesi kaçınılmaz. Doğalgaz fiyatlarını görüyoruz. Ancak Türkiye doğalgaz sıkıntısı çekmiyor, diğer ülkelerde bu durum var" dedi.
Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımlara 'asla' katılmadıklarını bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımlara asla katılmıyoruz. Uygulanabilir bir ateşkes, adil bir barış olmalı Ukrayna için. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" diye konuştu.
Suriye ile görüşme olacak mı?
Suriye'deki savaşın bedelinin en çok Türkiye'nin ödediğini belirten Bakan Çavuşoğlu konu hakkında şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği gayet açık. Suriye'de kan dökülmesini istemiyoruz. Sanki Türkiye yüzünden olmuş. Böyle bir şey yok. Savaşın nerelere evrildiğini gördük. Ancak bu savaşın bedelini en çok biz ödedik. Terör örgütlerini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için uğraşıyoruz. Suriye'de kalıcı bir istikrar için muhalefet ve rejimin anlaşması gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne uğraması bizim de aleyhimize. Şu anda böyle bir plan yok, ancak ilerleyen zamanlarda temaslar olabilir. Türkiye'nin siyasi süreçle ilgili çabaları son derece samimidir."
Ermenistan'la ilişkiler
Ermenistan'la ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, "Ermenistan ile Azerbaycan'ın bir barışa imza atması lazım. Ermenistan provokasyonlara son vermeli. İki ülke ile sürekli temaslardayız. Barış anlaşmasını da Azerbaycan teklif etti, tek derdi işgal edilen toprakların geri alınmasıydı. Barış ve diyalog konusunda biz samimiyiz" ifadelerini kullandı.