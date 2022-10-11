https://sputniknews.com.tr/20221011/danimarka-ve-norvec-enflasyonda-cift-haneyi-gecti-1062174642.html
Danimarka ve Norveç enflasyonda çift haneyi geçti
Danimarka ve Norveç enflasyonda çift haneyi geçti
Danimarka ve Norveç istatistik kurumları, enerji kriziyle birlikte enflasyonda çift haneyi geçtiğini duyurdu. 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T10:04+0300
2022-10-11T10:04+0300
2022-10-11T10:05+0300
avrupa'da enerji krizi
danimarka
norveç
enflasyon
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Danimarka İstatistik Kurumu, ülkenin enflasyon oranının son 40 yılda ilk kez çift haneli rakamlara sıçradığını ve eylül ayında yüzde 10'a ulaştığını duyurdu.Kurum, yükselişin elektrik ve doğalgaz maliyetlerindeki artış olduğunu belirtti.'Sadece tarih kitaplarında olduğunu sanıyordum'Danimarka Ticaret Odası kıdemli ekonomisti Tore Stramer, Ritzau gazetesine verdiği demeçte, "Çift haneli enflasyon oranlar görmemizi beklemiyordum, bunların sadece tarih kitaplarında olduğunu sanıyordum" ifadelerini kullandı.Stramer, ayrıca enflasyonu Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasında uygulanan karşılık kısıtlamaların yanı sıra Kovid-19 krizinden sonra yükselen talep, tedarik sorunları ve Ukrayna kriziyle açıkladı.Stramer'e göre, enflasyonun bu ay yüzde 11 civarında zirve yapması ve ardından kademeli olarak gerilemesi bekleniyor.Ancak rakamların en az 2023 yazına kadar yüksek kalması ve normal seviyeye dönmemesi gerekiyor.Norveç'te 1980'lerden bu yana en yüksek rakamÖte yandan Norveç'te, 1980'lerin başından bu yana gıda fiyatlarında yüzde 12.1 ile en büyük sıçrama yaşandı. Ülkede genel enflasyon yüzde 6.9 seviyelerinde.DNB Markets baş ekonomisti Kjersti Haugland, kamu yayın kurumu NRK'ya yaptığı açıklamada, "Fiyat baskısı beklenenden daha güçlü. Sadece elektrik değil, birçok mal ve hizmette de" diye konuştu.Nordea Markets baş ekonomisti Kjetil Olsen ise, "Bu, kasım ayında yüzde 0.5'lik yeni bir faiz artışı olasılığını artırıyor. Bugünün rakamları Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmekten çok uzak olduğu anlamına geliyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/fitchten-ingiltere-derin-resesyona-giriyor-uyarisi-1062166720.html
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danimarka, norveç, enflasyon
danimarka, norveç, enflasyon
Danimarka ve Norveç enflasyonda çift haneyi geçti
10:04 11.10.2022 (güncellendi: 10:05 11.10.2022) Abone ol
Danimarka ve Norveç istatistik kurumları, enerji kriziyle birlikte enflasyonda çift haneyi geçtiğini duyurdu.
Danimarka İstatistik Kurumu, ülkenin enflasyon oranının son 40 yılda ilk kez çift haneli rakamlara sıçradığını ve eylül ayında yüzde 10'a ulaştığını duyurdu.
Kurum, yükselişin elektrik ve doğalgaz maliyetlerindeki artış olduğunu belirtti.
'Sadece tarih kitaplarında olduğunu sanıyordum'
Danimarka Ticaret Odası kıdemli ekonomisti Tore Stramer, Ritzau gazetesine verdiği demeçte, "Çift haneli enflasyon oranlar görmemizi beklemiyordum, bunların sadece tarih kitaplarında olduğunu sanıyordum" ifadelerini kullandı.
Stramer, ayrıca enflasyonu Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasında uygulanan karşılık kısıtlamaların yanı sıra Kovid-19 krizinden sonra yükselen talep, tedarik sorunları ve Ukrayna kriziyle açıkladı.
Stramer'e göre, enflasyonun bu ay yüzde 11 civarında zirve yapması ve ardından kademeli olarak gerilemesi bekleniyor.
Ancak rakamların en az 2023 yazına kadar yüksek kalması ve normal seviyeye dönmemesi gerekiyor.
Norveç'te 1980'lerden bu yana en yüksek rakam
Öte yandan Norveç'te, 1980'lerin başından bu yana gıda fiyatlarında yüzde 12.1 ile en büyük sıçrama yaşandı. Ülkede genel enflasyon yüzde 6.9 seviyelerinde.
DNB Markets baş ekonomisti Kjersti Haugland, kamu yayın kurumu NRK'ya yaptığı açıklamada, "Fiyat baskısı beklenenden daha güçlü. Sadece elektrik değil, birçok mal ve hizmette de" diye konuştu.
Nordea Markets baş ekonomisti Kjetil Olsen ise, "Bu, kasım ayında yüzde 0.5'lik yeni bir faiz artışı olasılığını artırıyor. Bugünün rakamları Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltmekten çok uzak olduğu anlamına geliyor" dedi.